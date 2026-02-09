Yamaha wijst belangrijkste verbeterpunt aan na MotoGP-test Sepang

De MotoGP-wintertest op het Sepang International Circuit verliep voor Yamaha verre van soepel. Op de eerste dag raakte de Japanse fabrikant de gecrashte Fabio Quartararo voor de rest van de test kwijt door een gebroken vinger. Vervolgens moesten alle rijders van het merk woensdag aan zich voorbij laten gaan, omdat het onderzoek naar de problemen met het motorblok op dinsdag nog gaande was.

Op de slotdag van de test keerden de Yamaha-rijders weer terug op de baan om hun testprogramma te vervolgen, maar echt bemoedigende resultaten leverde dat niet op. Álex Rins was de snelste rijder van het merk met een vijftiende tijd, maar op de gloednieuwe M1 met V4-motorblok gaf hij meer dan een seconde toe op de snelste tijd van Álex Márquez.

Desondanks toonde sportief directeur Massimo Meregalli zich niet ontevreden over de motorfiets die Yamaha heeft gebouwd voor 2026. Wel erkende hij dat het motorblok nog altijd de zwakke plek is. "Het gebied waarop we ons het meeste moeten verbeteren, is het vermogen. De motorfiets rijdt namelijk goed en de balans is ook goed", vertelde hij aan MotoGP.com. "De motorfiets zelf presteert niet slecht."

Die conclusie werd gedeeld door Pramac-teammanager Gino Borsoi: "Wat betreft het chassis is de motor best competitief en werkt die goed. Het is echter duidelijk dat we nog steeds topsnelheid missen, maar daar werkt Yamaha al aan. We maken ons dus geen zorgen."

Wat de inschatting over het nieuwe V4-motorblok misschien ietwat lastiger maakte voor Yamaha, was het feit dat de rijders niet helemaal vrijuit konden testen vanwege een gebrek aan reserveonderdelen en -motorblokken. Dit was ook al het geval toen Augusto Fernández eind 2025 enkele keren met een wildcard deelnam aan raceweekenden op de M1 met V4-blok.

Over de M1 zelf is Yamaha niet ontevreden, maar het V4-motorblok komt nog behoorlijk tekort. Foto door: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"Je kunt je voorstellen dat alles nieuw is en dat we niet veel onderdelen hebben", legde Meregalli uit. "Toen we hier arriveerden, wisten we al dat we de tests in Sepang en Buriram met hetzelfde materiaal moeten managen, dus we hadden precieze aantallen kilometers voor iedere test. We wisten hoeveel ronden we konden rijden in Sepang, omdat we er zeker van wilden zijn dat we de volgende test in Buriram konden doen."

Ondanks deze beperkingen wist Yamaha het grootste deel van het testprogramma in Sepang af te ronden, mede doordat de fabrikant op volle sterkte kon deelnemen aan de shakedowntest. Aan het grootste probleempunt dat in Maleisië naar voren kwam, wordt volgens Meregalli al hard gewerkt. "Het was een productieve test", aldus de Italiaanse manager.

"We konden de meeste onderdelen evalueren. We hebben de belangrijkste onderwerpen voor deze test gekozen, waaronder het chassis, de achterbrug en de aerodynamica", vervolgde Meregalli, die ook stelde dat er aan een verbeterd motorblok wordt gewerkt. "We hebben alleen nog geen tijd gehad om de afstelling te finetunen. Dat stellen we uit tot de test in Buriram."