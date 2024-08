Yamaha begint licht aan einde van de tunnel te zien in zwaar MotoGP-seizoen 2024

Yamaha haalde in de eerste negen Grands Prix van het MotoGP-seizoen 2024 slechts tweemaal de top-tien. Het merk uit Iwata staat daardoor op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, met slechts een kwart van de punten van nummer drie KTM (48 versus 165). Hoewel de cijfers er niet om liegen, zijn er achter de schermen veel positieve ontwikkelingen gaande. Zo heeft de Yamaha-top Fabio Quartararo weten te overtuigen zijn contract met meerdere jaren te verlengen. Bovendien is Pramac, jarenlang trouwe partner van Ducati, verleid tot een overstap naar Yamaha-machines. Ook werd Ducati’s vehicle performance engineer Max Bartolini aan boord gehaald. Verder is met dank aan het concessiesysteem de M1 verbeterd. Quartararo en teamgenoot Alex Rins waren met name te spreken over het nieuwe motorblok dat in Assen werd geïntroduceerd.

In een interview met Motorsport.com sprak Yamaha-topman Massimo Meregalli over de progressie: “We zijn beter. Tijdens de winter hebben we nieuwe engineers aan kunnen trekken. Met name eentje, Massimo Bartolini, verricht uitzonderlijk goed werk. Hij zorgt voor een referentiekader, maar brengt ook ideeën in en zorgt voor een andere werkwijze. We verkeren in een betere situatie dan vorig jaar, ook al zijn de races lastiger omdat de concurrentie sterker is geworden. We zien dat we stappen maken.”

Yamaha wordt vooral geholpen door de concessies, waardoor er meer testmogelijkheden zijn, zo erkent Meregalli: “Je moet niet trots zijn op het feit dat je concessies krijgt, maar we proberen er wel het maximale uit te halen. De extra tijd die we op het circuit kunnen doorbrengen is nuttig zolang je materiaal hebt wat je kunt testen en het weer meewerkt. Wij hebben heel veel pech gehad. Van de vijf testdagen, hebben we maar een goede dag gehad qua weer. Dat was in Valencia, een week voor Assen. We hebben wel het maximale uit die testdag gehaald. En we konden daardoor nieuwe onderdelen meenemen naar Assen. Maar we zijn er nog niet. We zijn misschien halfweg de tunnel. We beginnen het licht aan het einde te zien.”