Vierge legt MotoGP-aanbod SRT voor GP van Aragon naast zich neer

SRT heeft al tijden te maken met een rijdersprobleem. Vaste waarde Franco Morbidelli zit al sinds juni in de lappenmand met knieproblemen. Zijn beoogde vervanger, Yamaha-testrijder Cal Crutchlow, werd echter opgeroepen bij het fabrieksteam om de opzij gezette Maverick Viñales te vervangen. In de Grand Prix van Groot-Brittannië koos SRT voor debutant Jake Dixon, voor de Grand Prix van Aragon heeft het team de M1 aangeboden aan diens Moto2-teamgenoot Xavi Vierge. Dixon eindigde op Silverstone na een bandenprobleem als laatste, op meer dan vijftig seconden van winnaar Fabio Quartararo. In de dubbele ronde op de Red Bull Ring had ook Crutchlow al de nodige moeite om te imponeren met de machine van SRT.

Vierge heeft op basis van de optredens van Dixon en Crutchlow vriendelijk bedankt voor het aanbod, zo heeft Motorsport.com vernomen. Hij denkt dat een optreden met SRT zijn carrière meer kwaad dan goed kan doen, zeker omdat hij niet op de kandidatenlijst voor een MotoGP-zitje in 2022 staat. Yamaha heeft reeds bevestigd dat Crutchlow ook in Aragon op de fabrieksmachine plaatsneemt. Daardoor is het aannemelijk dat Dixon een tweede kans krijgt bij SRT.

Yamaha-baas Lin Jarvis bevestigde op Silverstone dat Morbidelli vanaf Misano en in 2022 op de fabrieksmachine stapt. Andrea Dovizioso maakt dan bij SRT zijn MotoGP-comeback.