Fabio Quartararo toonde zich eerder dit jaar ontevreden met de ontwikkelingen die Yamaha doorgevoerd heeft aan de M1. Dat werd ook duidelijk in de eerste races van dit seizoen. In Qatar kwam de coureur niet verder dan de negende plaats, een wedstrijd die vorig jaar nog gewonnen werd door Yamaha. Op het nieuwe Mandalika Circuit kwam Quartararo wel sterk voor de dag op de natte baan, waar hij op de tweede plek eindigde. In aanloop naar de Argentijnse Grand Prix sprak Quartararo over zijn verwachtingen voor de race in Termas de Rio Hondo. Naast de problemen met de vracht, waardoor de vrijdagse trainingen uitgesteld werden, belooft het weer een lastig weekend te worden voor de Yamaha-rijders. Dat komt onder meer omdat het circuit amper gebruikt wordt en de grip doorgaans ondermaats is.

“Het is de vraag hoe we ons moeten voorbereiden”, zegt Quartararo. “Om eerlijk te zijn is het een situatie waar we niet veel aan kunnen doen. Het verbeteren van grip aan de achterkant is lastig, het hangt onder meer af van het circuit en het window waarin onze motor optimaal werkt is gewoon heel klein. Wanneer we veel grip hebben werkt de motor erg goed, dan kun je gewoon doen wat je wilt. Maar zodra de grip vertrokken is, verlies je ook de macht om te pushen. Ik heb in Qatar veel geprobeerd, maar je moet een beetje geluk hebben welke bochten je hebt op een circuit en hoe het erbij ligt. Ik kan mezelf snel aanpassen, maar de voorbereiding is altijd lastig.”

Hij begrijpt de motor “heel goed”

Quartararo is tot nu toe de enige Yamaha-coureur geweest die dit seizoen in de buurt van het podium kwam. Volgens RNF Racing-coureur Andrea Dovizioso doet de wereldkampioen ‘speciale dingen’ met de M1. Ook Quartararo’s teamgenoot Franco Morbidelli is onder de indruk. “Ik zie hoe stabiel de motor van Fabio is en hoe precies de veranderingen zijn die hij met zijn crew toepast”, zegt Morbidelli. “Door het niveau dat hij haalt en de aanpassingen die hij doet, zie ik dat hij de motor begrijpt. Dat niveau heb ik nog niet. Maar ik hoop dat wel zo snel mogelijk te halen.”