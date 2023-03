WK-stand MotoGP 2023: Bagnaia aan kop door maximale score

Francesco Bagnaia was net aan de leiding gekomen in de wedstrijd toen het achter hem faliekant misging met Marc Marquez, Jorge Martin en Miguel Oliveira. Bagnaia kwam daardoor eigenlijk niet meer onder druk te staan. Maverick Viñales vond weliswaar de aansluiting, maar tot een echte aanval kwam de Aprilia-rijder nooit. Voor Bagnaia was het alweer zijn tweede overwinning nadat hij ook op zaterdag zegevierde in de eerste sprintrace.

Bagnaia heeft daardoor 37 punten en leidt met een voorsprong van 12 punten op Viñales. Marco Bezzecchi haalde zaterdag de finish niet, maar werd zondag derde en heeft daardoor een totaal van 16 punten. Jack Miller en Johann Zarco staan gedeeld vierde met elk 15 punten. Alex Marquez heeft 12 punten voor Aleix Espargaro en Brad Binder. Jorge Martin werd tweede in de sprintrace, maar haalde geen punten in de hoofdrace. Hij staat negende in het klassement voor Fabio Quartararo en Marc Marquez.

Tussenstand WK MotoGP 2023 voor coureurs na GP van Portugal

In het kampioenschap voor constructeurs heeft Ducati ook de leiding te pakken. Het team pakte 37 punten, allemaal bemachtigd door Bagnaia. Aprilia staat tweede voor KTM. Honda, Yamaha en GasGas sluiten de rij. In het kampioenschap voor teams gaat Ducati ook aan de leiding dankzij Bagnaia, die dit weekend alle punten haalde voor de fabrieksformatie. Aprilia volgt op 1 WK-punt achterstand.

