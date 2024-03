WK-stand MotoGP 2024: Bagnaia vertrekt uit Qatar met WK-leiding

Jorge Martín heeft 24 uur van zijn leidende positie in het kampioenschap kunnen genieten, want zondag moest hij die positie weer afstaan aan Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen won de Grand Prix van Qatar en greep daarmee de leiding in de titelstrijd. De voorsprong op nummer twee Brad Binder bedraagt echter slechts twee punten, terwijl Martín na zijn derde plaats slechts drie punten achterstand heeft. Marc Márquez en Aleix Espargaró voltooien de top-vijf na het eerste raceweekend van 2024.

Tussenstand WK MotoGP 2023 voor rijders na GP Qatar

Pos Rijder Punten 1 F. Bagnaia 31 31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 B. Binder 29 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 J. Martín J. Martín 28 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 M. Márquez 18 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 A. Espargaró 15 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 E. Bastianini 15 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Á. Márquez 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 F. Di Giannantonio 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 P. Acosta 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 M. Viñales 7 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 F. Quartararo 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 J. Zarco 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 J. Mir 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 M. Bezzecchi 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 M. Oliveira 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 J. Miller - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 R. Fernández - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 Á. Rins - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 A. Fernández - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 F. Morbidelli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 T. Nakagami - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 L. Marini - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In het constructeurskampioenschap geldt na de Grand Prix van Qatar dat alle fabrikanten op het bord staan. Ducati voert de ranglijst aan na een maximale score van 37 punten, al doet KTM weinig onder met 29 punten - het gevolg van Binders tweede plaatsen. Aprilia volgt met vijftien punten, terwijl ook Yamaha en Honda de eerste punten van het jaar hebben behaald.

Tussenstand WK MotoGP 2023 voor constructeurs na GP Qatar