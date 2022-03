WK-stand MotoGP 2022: Bastianini blijft aan kop na Indonesië

De start van de Grand Prix van Indonesië werd met ruim een uur uitgesteld door hevige regenval op het eiland Lombok. Toen de wedstrijd aan het eind van de middag alsnog kon beginnen, werden de duizenden fans getrakteerd op een mooie show. Miguel Oliveira nam de leiding in de wedstrijd en bleef uit de klauwen van de achtervolgers. Fabio Quartararo was tot nu toe geen sterke regenrijder, maar hij kwam tot een sterke tweede plaats. Johann Zarco stond voor het eerst in lange tijd weer eens op het podium.

Enea Bastianini begon als WK-leider aan de wedstrijd in Indonesië. De Gresini Ducati-rijder kende een moeizame start, maar hield uiteindelijk een elfde plaats over aan de race. Hij staat daarmee op dertig punten en is de leider in het wereldkampioenschap. De verschillen zijn klein: Brad Binder staat op twee punten, Quartararo volgt op drie punten, Oliveira staat op vijf punten en Zarco op zes punten.

Stand WK MotoGP 2022 na de Grand Prix van Indonesië

Bij de constructeurs heeft KTM de leiding genomen na de overwinning van Oliveira. Ducati is naar de tweede plek gezakt terwijl Yamaha opgeklommen is naar de derde positie. Red Bull KTM Factory Racing gaat aan de leiding in het kampioenschap voor teams.

Stand MotoGP constructeurs 2022 na de Grand Prix van Indonesië

Pos Chassis Punten 1 KTM 45 20 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 41 25 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Yamaha 27 7 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Suzuki 21 10 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Honda 20 16 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Aprilia 20 13 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -