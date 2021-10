Binder en Dovizioso bevestigd bij Yamaha RNF, Zeelenberg blijft

In aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna, dit weekend op het Misano World Circuit Marco Simoncelli, maakte Yamaha bekend dat het volgend seizoen motoren levert aan RNF. De deal heeft in eerste instantie een looptijd voor slechts een jaar en dat is opmerkelijk. Wel zijn er opties in het contract opgenomen voor de seizoenen 2023/2024. Andrea Dovizioso werd vorige maand als eerste coureur bevestigd voor 2022. Dovizioso onderbrak vorige maand zijn sabbatical om Yamaha uit de brand te helpen met de personele problemen. De routinier tekende bij Yamaha een rechtstreeks contract voor anderhalf seizoen. Dit jaar maakt hij af bij SRT op de 2020-versie van de Yamaha M1, volgend seizoen krijgt hij als semi-fabriekscoureur de beschikking over de nieuwste Yamaha.

Darryn Binder is de tweede coureur van het nieuwe team. Hij krijgt de 2021-versie van de Yamaha M1 tot zijn beschikking. De jongere broer van Brad Binder stapt rechtstreeks uit de Moto3-klasse over naar de MotoGP, hij is de eerste die dat doet sinds Jack Miller in 2015. “Ik ben Yamaha extreem dankbaar voor deze kans, het is voor mij altijd een droom geweest om in de MotoGP uit te komen”, aldus Binder. “Ik had zeker niet verwacht dat ik rechtstreeks uit Moto3 naar de hoogste klasse zou gaan, maar ik ben klaar voor deze uitdaging en ga ontzettend hard werken. Ik moet wennen aan het nieuwe materiaal en hopelijk kan ik dan gedurende mijn debuutseizoen steeds sterker worden.”

Oliemaatschappij Petronas maakte eerder dit jaar bekend te stoppen met sponsoring van de MotoGP-formatie van het Sepang Racing Team. De formatie besloot zich daarop helemaal terug te trekken, maar teambaas Razlan Razali maakte bekend op eigen houtje verder te gaan onder de naam RNF Racing. De Maleisiër heeft niet bekendgemaakt waar RNF voor staat. In het persbericht maakte Razali ook bekend dat Wilco Zeelenberg actief gaat zijn als teammanager.

RNF Racing heeft donderdag eveneens titelsponsor Withu bevestigd. "We hebben vandaag een historische mijlpaal bereikt met de oprichting van het Withu Yamaha RNF MotoGP Team", aldus Razali. "Europe Energy [waar Withu deel van uitmaakt] was een van onze eerste sponsoren bij het huidige Petronas Sepang Racing Team in 2018 en we zijn blij dat ze ons in 2022 steunen bij de doorstart van het nieuwe team. Ondanks de veranderingen die het team heeft ondergaan wil ik Matteo Ballerin (Europe Energy) en Lin Jarvis (Yamaha) bedanken voor hun steun."