Wisselvallige Quartararo breekt: "Kan titel nu wel vergeten"

De Petronas Yamaha SRT-coureur werd gezien als een van de favorieten voor dit seizoen, zeker toen hij de eerste twee races van het seizoen op zijn naam schreef. Na een overtuigend begin is de wisselvalligheid erin geslopen bij Quartararo, die alleen in Barcelona nog een overwinning wist te behalen. Ook scoorde hij daarnaast nog maar één top-vijf. Quartararo stond voor de race van zondag op veertien punten van WK-leider Joan Mir, maar na een crash in de eerste ronde beleefde hij weer een teleurstellende middag.

“Het doet pijn, we hebben problemen met de motor en daardoor zijn we aan het worstelen, ik ben niet blij met dit seizoen”, aldus Quartararo. “Natuurlijk, het gaat prima als alles perfect voelt. Maar helaas, Le Mans was een circuit waar de motor direct perfect was en daar konden we voor de overwinning vechten. Maar het is een overwinning of niets, we zijn super goed of we zijn de weg helemaal kwijt. Het is vreemd dat ik na de twee races in Oostenrijk nog steeds aan kop ging in het kampioenschap. Het is vreemd dat ik na de crash in Misano en de vierde plaats erna nog steeds een punt van [Andrea] Dovizioso stond. Vorig jaar zou ik vijfde of zesde geworden zijn. De enige rijder waarvan ik vind dat hij een goed kampioenschap rijdt is Joan. Hij is constant en daarom gaat hij aan de leiding. Ik vind het ontzettend frustrerend. Afgezien van de overwinningen was het een ontzettend lastig seizoen.”

Quartararo gaf toe dat zijn crash veroorzaakt werd omdat Aleix Espargaro kort voor hem onderuitgleed. Hij vergeleek het met de crash die hij vorig seizoen beleefde op Silverstone, waar hij even remde toen Alex Rins net voor hem een moment kende. Quartararo kwam zondag uiteindelijk nog terug tot de veertiende plaats, maar had tijdens de race problemen met de verstelbare rijhoogte van de machine. Met nog twee races te gaan heeft Mir een voorsprong van 37 punten, Quartararo stelt dat hij het kampioenschap zondag verloren heeft.

“Natuurlijk heb ik het kampioenschap vandaag verloren”, vervolgde hij. “In Aragon hadden we, ik wil het geen ruzie noemen, maar we wilden met minder bandendruk aan de voorkant starten in de eerste Aragon-race, maar met het Yamaha-protocol was dat niet mogelijk en daar reed ik m’n slechtste race ooit. Ik haalde geen enkel punt terwijl ik de snelheid had om vijfde of zesde te worden. Dat was de tweede race waar we het kampioenschap verloren hebben. Het is belangrijk om dit seizoen zo goed mogelijk af te sluiten, voor volgend jaar wordt het vooral belangrijk om beter te werken. We zien wat de andere fabrikanten doen en die werken een stuk beter dan wij op dit moment doen.”