Met de dertiende plek pakte Danilo Petrucci tijdens de Grand Prix van Portugal zijn eerste WK-punten in dienst van KTM, al had hij daarvoor wel valpartijen van andere coureurs nodig. De Italiaan eindigde op zo’n dertig seconden van racewinnaar Fabio Quartararo, drie man hield hij achter zich. “Het is heel zwaar als je van zover moet starten”, laakte Petrucci zijn negentiende startplek. “In de eerste ronde verloor ik veel tijd, maar daarna nog ik een goed ritme opbouwen. De laatste vijf ronden heb ik in het wiel van [Luca] Marini gezeten.”

Petrucci was eerder heel eerlijk over zijn zitpositie op de KTM. De coureur is veel te groot voor de redelijk compacte motorfiets. Ondanks dat Petrucci nu dus wel punten mee naar huis nam, was het probleem hetzelfde als in Qatar. “We ‘maken’ onze rondetijden bij het ingaan van de bochten en daar hebben we de hardere voorband nodig. Ik reed met de hardste compound en ik was ook de enige die met die band gestart was.” En zelfs die compound bleek voor KTM nog te zacht, lieten fabrieksrijders Brad Binder en Miguel Oliveira in Portimao weten.

Eenzame zoektocht

“We zoeken nog altijd naar de beste afstelling”, zei Petrucci, die door zijn uitzonderlijke lengte en gewicht bij KTM weinig referenties heeft in die zoektocht. “Het vreemde is dat we met een gebruikte harde achterband dezelfde rondetijd rijden als met een nieuwe soft: 1.40.3 op beide compounds. Het betekent dus dat we de achterband niet genoeg tot de limiet dwingen om tot een goede rondetijd te komen.”

Waar de achterband al niet optimaal gebruikt wordt, zit het andere grote probleem dus vooral aan de voorkant. “We jagen de voorband over de kling bij het insturen van de bocht en remmen ontzettend hard. Daar zit ook een risico aan verbonden, zeker in een race waarin veel coureurs vielen omdat de voorband weggleed.” Ondanks dat hij de eerste punten verzamelde, ziet Petrucci dat er nog werk aan de winkel is: “We moeten de balans van de motor verbeteren. We hebben punten gescoord, maar we staan op grote achterstand.”