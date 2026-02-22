Marc Márquez legt uit waarom hij zijn contract nog niet heeft verlengd

Ducati-fabrieksrijder Marc Márquez heeft bevestigd dat zijn fysieke gesteldheid een belangrijke rol speelt in de onderhandelingen over een nieuw contract bij het Ducati Lenovo MotoGP-team. De Italianen willen de regerende MotoGP-kampioen graag voor langere tijd aan zich binden en mikken op een overeenkomst tot en met 2028.

Márquez stond aanvankelijk terughoudend tegenover een verbintenis van meerdere jaren en neigde naar een contract van één seizoen. Tijdens de MotoGP-test op het Chang International Circuit inThaliand legde de Spanjaard uit dat zijn rechter schouderblessure – opgelopen na een crash met Marco Bezzecchi in Indonesië – zijn voorzichtigheid verklaart. De blessure maakte een vroegtijdig einde aan zijn 2025-campagne. "We werken eraan met Ducati", zei Márquez toen hij in Buriram een vraag kreeg over een mogelijke contractverlenging. "Voor hen is twee jaar ideaal, anders zit je in een soort tussenfase. Voor mij was het belangrijkste om het voorseizoen te beginnen met een beter gevoel in mijn lichaam."

De achtvoudig wereldkampioen, die op de tweede dag van de test in Buriram nog even het asfalt opzocht, benadrukt dat zijn fysieke herstel bepalend is. "Als ik elke dag kleine stappen voel met mijn schouder, is een contract van twee jaar geen probleem. Maar als je geblesseerd bent, kun je geen grote beslissingen nemen."

Marc Marquez ging tijdens de test op Buriram nog even onderuit, maar de schade bleef beperkt. Foto door: MotoGP Sports Entertainment Group

Begin deze maand keerde Márquez na bijna vier maanden afwezigheid terug op de motor tijdens de test in Sepang. In Buriram werkt hij verder aan zijn voorbereiding op 2026. Volgens Márquez maken niet zijn leeftijd, maar de opeenvolging van zware blessures het verschil. "Mentaal voel ik me nog jong", aldus de Spaanse coureur die onlangs 33 jaar werd. "Maar al die blessures maken mijn lichaam trager in herstel. Deze winter voelde daarom erg lang." Toch blijft de zevenvoudig MotoGP-kampioen optimistisch. "We werken eraan en na Thailand hebben we nog twee weken. Laten we kijken of we die vooruitgang kunnen voortzetten."