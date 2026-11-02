MotoGP GP van Maleisië

Winnaars en verliezers van politiek beladen MotoGP-race in Maleisië

Het kampioenschapsbeeld is duidelijker dan ooit na een Malaysian GP waarin de focus net zozeer lag op het drama naast de baan als op de actie op de baan

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 12:50

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Het Sepang International Circuit heeft misschien niet de spannendste MotoGP-race van 2026 opgeleverd, maar de Grand Prix van Maleisië van afgelopen weekend bood genoeg gespreksstof. De achteruitgang van het asfalt, de controverse rond Qatar en de poging tot comeback van Jorge Martin hielden de fans bezig, terwijl Aprilia en Ducati in Zuidoost-Azië zeer verschillende resultaten kenden.

Dit zijn de winnaars en verliezers van de Grand Prix van Maleisië in de MotoGP:

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez heeft een wisselend palmares op Sepang, maar tijdens de GP van Maleisië van vorige week zat hij er meteen goed bij. Snel, tactisch en beheerst: zijn optreden had alle kenmerken van een perfecte masterclass.

Afgezien van een kleine crash in de training deed Marquez het hele weekend niets fout en vond hij de juiste balans tussen agressie en gezond verstand. Nu Jorge Martin het moeilijk had en zich uiteindelijk terugtrok, besefte Marquez dat hij een grote kans had om in het kampioenschap uit te lopen, maar hij was vastbesloten dat te doen zonder onnodige risico's te nemen.

Toch was hij op Sepang waarschijnlijk de snelste coureur van het veld. In de kwalificatie werd hij echt afgetroefd door zijn broer Alex Marquez, nadat hij in bocht 14 een klein foutje had gemaakt dat zijn laatste snelle ronde in gevaar bracht. In de sprint speelde hij op safe onder de weersomstandigheden en schakelde hij pas over naar de aanval toen hij de Trackhouse Aprilia van Ai Ogura moest passeren.

Zondag was de dag waarop hij echt uitblonk, geholpen door Alex Marquez die in de eerste helft van de race als afstopper fungeerde, op het moment dat de zachte band het meest effectief was.

Een 10e wereldtitel - en zijn achtste in de MotoGP - ligt nu binnen handbereik, en zijn rivalen zullen zich afvragen of er de komende jaren een manier is om hem te stoppen.

Verliezer: Aprilia

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

De teleurstelling op het gezicht van Massimo Rivola was duidelijk te zien toen hij zag hoe Marco Bezzecchi met Ai Ogura de wielen tegen elkaar kreeg en een positie verloor aan de enige andere Aprilia die nog in het veld over was.

De fabriek uit Noale kende op Sepang een ellendig weekend in een seizoen dat al meerdere pieken en dalen heeft gekend. Eerst moest Raul Fernandez zich na slechts vijf ronden in VT1 terugtrekken uit de GP van Maleisië. Daarna moest de dappere poging van Jorge Martin om met een polsblessure te racen vroegtijdig worden afgebroken.

Tegen de tijd dat de kwalificatie begon, had Aprilia nog maar twee coureurs over, en de beste overgebleven titelkandidaat was de langzaamste van het duo. In de sprint bood Ogura een sprankje hoop door de leiding te pakken na de crash van Alex Marquez, maar met de dreiging van regen constant aanwezig was er altijd het risico dat hij zou terugvallen in de rangorde. Een echte stortbui kwam er nooit, maar door sporadische regendruppels verspreid over het circuit zakte Ogura terug naar de vierde plaats, achter de fabrieksmotor van Bezzecchi.

Op zondag bleek zelfs een podium buiten bereik voor Aprilia. Erger nog: Bezzecchi en Ogura raakten elkaar in bocht 1 terwijl ze om de vierde plaats vochten - een incident dat gemakkelijk één van beiden, zo niet allebei, op de grond had kunnen doen belanden. Bezzecchi finishte uiteindelijk als zesde nadat hij in de laatste ronde van de baan was gegaan.

Aprilia moet zich nu snel herpakken, anders dreigt het ook de constructeurstitel aan Ducati te verliezen.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alleen Pedro Acosta kan zich op de motor “verschrikkelijk” voelen en een dag later toch een sprintzege pakken. Dat is precies het soort optreden dat je in zijn derde seizoen in de koningsklasse van hem bent gaan verwachten.

Op zaterdagochtend kwalificeerde hij zijn fabrieks-KTM op de eerste rij, alleen achter de Ducati's van Alex en Marc Marquez. In de sprint schakelde Alex Marquez zichzelf uit in de strijd met een crash in ronde 3, maar Acosta moest nog altijd afrekenen met Ai Ogura, die in droge omstandigheden snel genoeg leek om te winnen. Nadat hij hem meerdere ronden had gevolgd, kon de Spanjaard uiteindelijk toeslaan en de tweede sprintzege uit zijn carrière veiligstellen.

Zijn problemen met de voorkant bleken zondag echter een serieuze beperking, want hij zat de halve race vast achter Alex Marquez. Tegen de tijd dat hij de Gresini-coureur voorbij was, was Marc Marquez aan de horizon verdwenen, waardoor de zege buiten bereik was.

Toch evenaarde Acosta in Maleisië zijn beste puntenoogst van het seizoen, waarbij hij profiteerde van de problemen bij Aprilia om als hoogst geklasseerde niet-Ducati-coureur uit de bus te komen.

Iker Lecuona, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Iker Lecuona heeft een reputatie opgebouwd als superinvaller, maar dit weekend bleek voor hem een grote teleurstelling. Naar eigen zeggen is Sepang voor hem het slechtste circuit ter wereld, omdat de lay-out nooit bij zijn rijstijl heeft gepast. Hij is ook geen fan van hitte of luchtvochtigheid (bijna het hele WSBK-seizoen vindt plaats in Europa), dus een tropisch Aziatisch evenement zou altijd lastig worden.

Tel daarbij op dat hij nu vijf races in zes weekenden heeft afgewerkt, en het is makkelijk te begrijpen waarom Lecuona voelde dat zijn tank leeg was.

In de kwalificatie was Lecuona de op een na langzaamste coureur op de grid, alleen voor de Pramac Yamaha van Augusto Fernandez (nog een invaller). Aangezien Alex Marquez de andere Gresini Ducati op pole position zette, was het verschil tussen de twee teamgenoten bijzonder groot.

De twee races brachten weinig verbetering. Op zaterdag eindigde hij helemaal als laatste in het veld nadat een gok op regenbanden spectaculair mislukte. In een kurkdroge race op zondag, verreden in de verzengende hitte, pakte Lecuona één punt, maar hij finishte bijna 40 seconden achter de leider en verloor bijna twee seconden per ronde op de koplopers.

Luca Marini, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Wie zich afvroeg waarom Luca Marini Honda's topscorer in de MotoGP is, ondanks dat hij in de kwalificatie vaak de langzaamste van de vier Honda-coureurs is, kreeg in Maleisië het antwoord. Na zijn terugtrekking uit de GP van Australië vanwege een virus keerde Marini terug in actie, maar bij aankomst op Sepang was hij nog niet volledig fit. Sterker nog: na de kwalificatie en sprint op zaterdag voelde hij zich door vermoeidheid “volledig gesloopt” en sloeg hij zelfs alarm over de hoofdrace.

Maar op zondag toonde hij opmerkelijk doorzettingsvermogen door na een snelle start vanaf de 13e plaats op de grid in de openingsronde naar de achtste plek te springen. De Italiaan legde uit dat hij bij de start “alles riskeerde”, omdat hij “motivatie nodig had om zijn fysieke toestand te vergeten”.

Zijn enige spijt was dat Johann Zarco laat in de race moest uitvallen door technische problemen, waardoor hem een laat gevecht met de LCR-coureur werd ontnomen. Toch hield Marini op versleten banden de snellere Ducati van Fabio di Giannantonio achter zich om de zevende plaats veilig te stellen.

Verliezer: MotoGP SEG

All rider in the meeting

Photo by: MotoGP

De greep van MotoGP Sports Entertainment Group op het kampioenschap en de paddock in bredere zin lijkt te verslappen, afgaande op de gebeurtenissen rond de GP van Qatar. Heel lang regeerde Carmelo Ezpeleta de klasse met ijzeren vuist, waarbij hij zowel direct als indirect via verschillende commissies controle uitoefende.

Maar inmiddels zijn zelfs de coureurs erin geslaagd zich te verenigen tegen de organisatie die voorheen bekendstond als Dorna, nadat zij steeds ontevredener zijn geworden over verschillende reglementswijzigingen rond sportieve zaken en promotionele activiteiten. Elke ‘vakbond’ is altijd slecht nieuws voor de leiding van een organisatie, en MotoGP SEG moet zich zorgen maken dat coureurs hun individuele belangen opzijzetten om samen op te treden. Het feit dat MotoGP SEG weigerde een kantoor beschikbaar te stellen waar de coureurs zaterdag een vergadering konden houden, liet zien dat het tegen elke vorm van vakbond is, ook al zou het dat nooit publiekelijk toegeven.

Het feit dat Yamaha de GP van Qatar boycot, ondanks de dreigementen van MotoGP SEG, laat zien dat fabrikanten bereid zijn de organisatoren te trotseren, ongeacht de mogelijke gevolgen.

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- Het Motorsport.com-team

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