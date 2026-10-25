Opinie

MotoGP GP van Australië

Winnaars en verliezers van het afgelaste MotoGP-weekend in Australië

Het was niet het afscheid dat Phillip Island verdiende, maar het weekend zou alsnog het lot van het kampioenschap kunnen bepalen

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 25 okt 2026, 14:04

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

De Grand Prix van Australië werd afgelast nadat slecht zicht de inzet van de medische helikopter tussen Phillip Island en het vasteland van Melbourne onmogelijk maakte. Maar hoewel de grand prix zelf in het water viel, telde de sprint van zaterdag nog altijd mee voor punten en had die grote invloed op de titelstrijd.

Het weekend bevestigde ook meerdere patronen die gedurende het seizoen bij Aprilia en Ducati naar voren zijn gekomen, waardoor de sprintuitslag in gelijke mate verwacht en verrassend was.

Dit zijn de winnaars en verliezers van Motorsport.com van de GP van Australië. Voor alle duidelijkheid: deze beoordeling neemt het hele weekend mee, in plaats van zich alleen te richten op de gevolgen van de afgelasting op zondag.

Winnaar: Marc Marquez en Ducati

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez en Ducati hebben er een gewoonte van gemaakt om te excelleren op circuits die van nature niet bij hun sterke punten passen. De snelle, vloeiende lay-out van Phillip Island had het opnieuw een eenvoudige overwinning voor Aprilia moeten maken, net als de vorige ronde op Mandalika.

Maar Marquez profiteerde van het weer om de pole position met 1,5 seconde verschil te pakken en vocht daarna hard in de sprint om zijn negende zaterdagzege van 2026 te behalen. Alex Marquez en Fabio di Giannantonio volgden hem als tweede en derde, waarmee Ducati het volledige podium bezette.

Maar het belang van het resultaat ging verder dan de dominantie van Ducati. De belangrijkste conclusie was dat Marquez zijn titelrivaal Jorge Martin in een rechtstreeks duel om de zege versloeg. De twee hebben dit jaar zelden op gelijke voet gestreden en Marquez wist dat er veel meer op het spel stond dan drie extra punten.

De regerend wereldkampioen moest zaterdag zijn beste niveau halen, maar hij voerde alles perfect uit en boekte een beslissende zege terwijl zijn rivaal op de grond eindigde.

Marquez betreurt de afgelasting van de race van zondag misschien, omdat hij de kans heeft verloren om een aanzienlijke voorsprong in de stand op te bouwen. Maar alleen al zijn sprintsucces zou uiteindelijk het moment kunnen blijken waarop het kampioenschap in zijn voordeel kantelde.

Verliezer: Jorge Martin en Aprilia

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images

Dit was opnieuw een weekend waarin Aprilia met lege handen vertrok, ondanks dat het de snelste motor op de grid had. De training op vrijdag suggereerde dat de fabriek uit Noale klaarstond om de gang van zaken te domineren, maar een natte kwalificatie gooide roet in het eten, waardoor Marco Bezzecchi en Ai Ogura als negende en twaalfde op de sprintgrid stonden.

Jorge Martin, de beste Aprilia in de kwalificatie, kwam vanaf de vierde plek op de grid uitstekend weg om Marquez uit te dagen voor de zege. Maar telkens wanneer hij de Ducati-rijder passeerde om de leiding te pakken, maakte hij een fout en viel hij terug naar de tweede plaats.

Die agressie keerde zich in ronde 8 tegen hem toen hij het grind in ging en vanaf de tweede plaats uitviel, waardoor de weg vrij was voor Marquez om een onbedreigde zege te pakken. Alleen al het puntenverlies door dat incident zou een flinke klap zijn geweest voor Martins titelkansen, maar hij had ook de pech een bot in zijn arm te breken.

Hoewel de blessure niet zo erg is als aanvankelijk werd gevreesd, en Martin volgende week op Sepang zal proberen te racen, hangen zijn titelkansen nu aan een zijden draadje.

Aprilia had intussen nog meer redenen om het weekend te betreuren. Alsof Martins breuk nog niet erg genoeg was, verergerde Raul Fernandez vrijdag ook zijn vingerblessure en moest hij vroegtijdig uitvallen in de sprint. De slechte kwalificatie van Bezzecchi bleek eveneens kostbaar, aangezien hij in racetrim waarschijnlijk sneller was dan zowel Marquez als Martin.

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Robert Cianflone / Getty Images

Jack Miller was begrijpelijkerwijs woedend nadat de GP van Australië was afgelast. Wat hem betrof, miste hij een kans om voor de laatste keer als MotoGP-rijder op Phillip Island te racen.

Maar op een bepaalde manier kreeg hij toch een emotioneel afscheid op eigen bodem, ook al verliep de dag niet helemaal zoals hij zich had voorgesteld. Toen de coureurs de baan op gingen voor de demonstratieronden die in plaats van de race waren gepland, gingen alle blikken naar Millers opvallende geel-groene Yamaha.

De 31-jarige vermaakte het publiek met een wheelie over het rechte stuk van start/finish, wat gejuich opleverde van duizenden doorweekte fans die schreeuwden terwijl hij zijn handschoenen en laarzen de lucht in gooide.

Ook zijn prestaties op de baan maakten er een memorabel weekend van. Hij was vanaf het begin snel op Phillip Island en noteerde de derde tijd in VT1. Hij bleef de snelste Yamaha in de training en kwam in natte omstandigheden moeiteloos door Q1, waarna hij zich als vijfde op de grid kwalificeerde. Later op zaterdag scoorde hij zijn eerste puntenfinish in een sprintrace dit jaar, met een degelijke zevende plaats.

Nu Martin ongeschikt was verklaard voor de race van zondag, zou Miller als vierde op de grid hebben gestaan, wat zijn beste startpositie zou zijn geweest sinds de seizoensopener van 2025 in Thailand.

Verliezer: MotoGP-fans

Track action

Photo by: Robert Cianflone / Getty Images

De uitkomst van het weekend was teleurstellend voor tienduizenden MotoGP-fans die naar het circuit van Phillip Island waren gekomen, en voor nog eens miljoenen die op onhandige uren hadden ingeschakeld om een race te bekijken die uiteindelijk werd afgelast.

Phillip Island was altijd een favoriet onder motorfans geweest, en velen hadden aanzienlijke kosten gemaakt - accommodatie op het eiland is altijd duur - om de laatste MotoGP-race daar mee te maken.

Tot eer van MotoGP organiseerde het wel twee demonstratieronden om ervoor te zorgen dat fans, na het trotseren van het weer, toch nog wat actie op de baan te zien kregen. Ook kondigde de Grand Prix van Australië volledige terugbetalingen aan voor houders van zondagtickets en gedeeltelijke terugbetalingen voor degenen die meerdaagse tickets hadden gekocht, waarmee een herhaling van de farce rond de Formule 1-GP van België van 2021 werd voorkomen.

Toch zal de ervaring een wrange nasmaak hebben achtergelaten bij degenen die hoge verwachtingen hadden van de laatste MotoGP-race op Phillip Island. Veel fans hadden het circuit verlaten voordat de race officieel werd afgelast, omdat ze zagen aankomen dat het mis zou gaan.

Winnaar en verliezer: Johann Zarco

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco trad opnieuw op de voorgrond in lastige natte omstandigheden en toonde zaterdagochtend zijn ervaring met een briljant optreden in de kwalificatie.

Na via Q1 te zijn doorgekomen, verzekerde hij zich van de derde plaats op de grid, alleen verslagen door de Ducati's van Marc Marquez en Alex Marquez.

Hoewel de LCR-rijder in droge omstandigheden veel minder competitief zou zijn geweest, had hij een solide hoeveelheid sprintpunten kunnen scoren als een elektronicaprobleem hem niet had gedwongen in ronde vier uit te vallen.

Zondag bood opnieuw een gemiste kans nadat de grand prix was afgelast. Slechts 15 maanden eerder had Zarco onder vergelijkbaar natte omstandigheden een verrassende zege behaald in de Grand Prix van Frankrijk.

Hoewel Zarco het weekend uiteindelijk zonder ook maar één punt afsloot, zal zijn snelheid Honda een mentale opsteker hebben gegeven nadat beide fabrieksrijders door ziekte aan de kant stonden.

Winnaar: MotoGP-coureurs

MotoGP rijders staan voor het spelen van het volkslied

Foto door: Eric Alonso / Getty Images

Met nog maar 16 fulltimers die zondag fit waren om te racen (Iker Lecuona en Augusto Fernandez waren invallers), lijkt het misschien vreemd om de coureurs winnaars van de GP van Australië te noemen.

Maar meerdere recente ontwikkelingen hebben hen dichter bij elkaar gebracht, en op Phillip Island spraken ze uiteindelijk af om elkaar persoonlijk te ontmoeten en de mogelijke risico's rond de Grand Prix van Qatar te bespreken. Een coureursvakbond is, in elk geval in de afgelopen drie tot vier jaar, nog nooit zo waarschijnlijk geweest als nu.

Vergis je niet, de grid is nog lang niet zo verenigd als nodig is en aanzienlijke meningsverschillen zijn onvermijdelijk. Maar onder de coureurs groeit ook het besef dat zij bij belangrijke beslissingen over hun toekomst altijd aan het kortste eind trekken, terwijl zowel MotoGP als de teams hun eigen gevestigde belangen hebben,

Het debat over de opzet voor 2027, met twee kwalificatiesessies, liet de coureurs zien dat hun eigen werkgevers niet hun beste belangen voor ogen hebben. En het besluit van MotoGP om door te gaan met de GP van Qatar heeft als katalysator gewerkt om hen bij elkaar te brengen.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 u



Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS





Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou



IndyCar



Indy IndyCar 5 u



Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou





Waarom Kimi Antonelli zijn zege vanaf P19 op Monza niet als beste van dominant F1-seizoen 2026 ziet



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



7 u



Waarom Kimi Antonelli zijn zege vanaf P19 op Monza niet als beste van dominant F1-seizoen 2026 ziet





Franco Colapinto reageert op controversiële opmerking van Jeremy Clarkson



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



9 u



Franco Colapinto reageert op controversiële opmerking van Jeremy Clarkson

Vorig artikel Jack Miller baalt van afgelasting Australian GP: “Moeilijk te verkroppen”

Volgend artikel Waarom MotoGP de Australian GP ondanks slecht weer niet naar zaterdag verplaatste

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Rachit Thukral





Nieuwe Toyota GR GT3 debuteert volgende maand al in Japan



Super GT



Super GT 12 u



Nieuwe Toyota GR GT3 debuteert volgende maand al in Japan





Jack Miller baalt van afgelasting Australian GP: “Moeilijk te verkroppen”



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



1 d



Jack Miller baalt van afgelasting Australian GP: “Moeilijk te verkroppen”





Marc Marquez: omstandigheden op Phillip Island waren “acceptabel” ondanks afgelasting GP van Australië



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



1 d



Marc Marquez: omstandigheden op Phillip Island waren “acceptabel” ondanks afgelasting GP van Australië

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer