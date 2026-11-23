MotoGP GP van Portugal

Winnaars en verliezers van de titelbeslissende MotoGP-GP van Portugal

De voorlaatste ronde van het seizoen leverde een grotendeels voorspelbare uitkomst op, waarbij sommige rijders indruk maakten met hun snelheid terwijl anderen niet aan de verwachtingen voldeden

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 23 nov 2026, 11:18

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Marc Marquez kroonde zich zondag tijdens de Grand Prix van Portugal tot MotoGP-kampioen van 2026, op een dag waarop Aprilia in Portimão domineerde en met een van de meest overtuigende optredens van het jaar de teamtitel veiligstelde.

Ducati speelde het hele weekend vooraan geen rol, maar de sterrijder van het merk eiste toch de hoofdrol op. Hij stelde een titel veilig die na de crash van Jorge Martin vorige maand op Phillip Island al bijna zeker leek.

KTM kende een bijzonder lastig weekend, terwijl Honda en Yamaha de buit verdeelden in de ‘Japanese Cup’. De meedogenloze lay-out van Portimao legde de zwakke plekken van meerdere merken bloot.

Dit zijn onze winnaars en verliezers van de MotoGP Grand Prix van Portugal

Winnaar: Marc Marquez

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez moest het hele weekend zijn zenuwen in bedwang houden om de MotoGP-titel van 2026 veilig te stellen. Nog voordat hij in Portimao een meter had gereden, maakte hij zich al zorgen over mogelijke scenario’s die roet in het eten konden gooien.

Opvallend genoeg was die nervositeit aanvankelijk niet terug te zien op de baan. Vrijdag kwam hij in de training slechts een kwart seconde tekort op de snelste tijd, ruim voldoende om een plek in Q2 af te dwingen. Ook zaterdagochtend deed hij het sterk: hij kwalificeerde zijn Ducati als tweede, alleen achter de Aprilia van Marco Bezzecchi. Als zijn eerdere optredens iets voorspelden, zou hij bij de start naar voren schieten en daarna het tempo controleren.

De fout die daarna in de sprint volgde, paste niet bij de Marquez van 2026, die sinds zijn terugkeer na de blessure in de zomerstop nauwelijks iets verkeerd had gedaan. Velen wezen erop dat dit zijn eerste echte fout in de afgelopen zes maanden was, maar vooral zijn reactie op die gemiste kans maakte indruk. Hij wuifde het belang van het incident weg en oogde naar buiten toe ontspannen.

Op zondag reed hij na het pakken van de leiding in de openingsronde duidelijk te voorzichtig. Telkens wanneer iemand ook maar in de buurt kwam van een inhaalpoging, liet hij de deur wijd open. Zelfs de rekensom had hij niet goed: hij dacht dat hij achtste moest worden als Jorge Martin op de een of andere manier de leiding zou pakken.

Uiteindelijk deed hij precies genoeg om de titel buiten bereik van de rest te brengen en een kampioenschap te vieren waarvan hij na zijn operatie halverwege het seizoen dacht dat het buiten bereik was.

Verliezer: KTM

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Voor KTM was het een teleurstellend weekend, zeker voor kopman Pedro Acosta. De aerodynamische aanpassingen die de Oostenrijkse fabrikant na Spielberg had doorgevoerd, leken averechts te werken. Alle RC16-rijders spraken zich uit over de impact daarvan op hun prestaties. De aero-updates hebben de motor wel beter gemaakt in verkeer, maar in vrije lucht hebben de rijders nu moeite. Een gebrek aan stabiliteit zorgt voor meerdere problemen.

Alsof dat nog niet genoeg was, viel Pedro Acosta zondag uit vanaf de vijfde plaats. Hij meldde steeds erger wordende remproblemen, waardoor hij geen enkele kans meer had om de motor af te stoppen. Teamgenoot Brad Binder eindigde nog als degelijke zevende, voor wereldkampioen Márquez, maar hij was de enige andere KTM in de top-tien. Enea Bastianini werd elfde en Pol Espargaró bleef buiten de punten nadat hij halverwege vrijdag Maverick Viñales had vervangen.

Winnaar: Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Je zou kunnen zeggen dat het te weinig en te laat was, maar Marco Bezzecchi had een perfect weekend dat in Portimao nodig was voor zijn zelfvertrouwen en ontwikkeling. De Italiaan bouwde voort op de herwonnen vorm die hij in recente races had laten zien en herinnerde iedereen eraan waarom hij aan het begin van het jaar als titelfavoriet werd gezien.

De pole-ronde van Bezzecchi op zaterdag was een van de indrukwekkendste van het seizoen. Hij veegde de vloer aan met de concurrentie en was bijna een halve seconde sneller. Daarna volgde een even dominante sprint, waarin hij de race over 12 ronden met 8,5 seconden voorsprong won.

Op zondag moest hij veel harder werken, nadat hij in de openingsronde van de eerste naar de vijfde plaats was teruggevallen. In de tweede helft van de race was hij echter duidelijk de snelste rijder. Hij ging zonder moeite voorbij teamgenoot Jorge Martín en haalde in ronde 15 van 24 Raúl Fernández in.

Met dat resultaat voegde hij zich bij Marquez en Martin als de enige rijders die dit seizoen in één weekend de perfecte score van 37 punten hebben behaald. Ook zonder Marquez als titelrivaal zette Bezzecchi zijn meest complete optreden in lange tijd neer. Eindelijk werkte hij de ruwe randjes weg die zijn titelstrijd hadden doen ontspoelen.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dit had een van de sterkste weekenden van het jaar moeten worden voor Johann Zarco, maar uiteindelijk vertrok hij met lege handen uit Portimao na twee grote fouten. Een daarvan krijgt ook nog gevolgen in Valencia.

Na zijn vijfde tijd op vrijdag was het logisch dat hij in de kwalificatie wat zou terugvallen, omdat Honda doorgaans ’s nachts een kleinere stap maakt dan de rivalen. Toch was de negende startplaats degelijk voor de LCR-rijder en had hij die moeten omzetten in een aardig aantal punten. In de sprint wilde hij echter te graag bij de kopgroep blijven. In ronde 8 crashte hij in bocht 10, terwijl hij kampte met instabiliteit op de motor.

Op zondag ging het vervolgens helemaal mis. In bocht 11 knalde hij op Alex Marquez en nam hij de Gresini-rijder mee. Voor dat incident kreeg Zarco een long lap penalty voor Valencia, waardoor het een behoorlijk dure fout werd voor de Fransman.

Winnaar: MotoGP

World champion Marc Marquez, Ducati

Photo by: Mirco Lazzari / Getty Images

Na maanden van kritiek op MotoGP en de leiding van de klasse kreeg het kampioenschap zondag een flinke opsteker voor het imago, toen Marquez op fraaie wijze zijn tiende wereldtitel pakte. De titel van Marquez zou het profiel en bereik van MotoGP altijd al vergroten, gezien hoe inspirerend en populair de Spanjaard was geworden door zijn comeback na blessureleed.

Maar de manier waarop MGPSEG samen met het management van Marquez en Ducati de kampioensviering had voorbereid, kreeg veel lof van fans en mensen in de paddock. De aanwezigheid van Giacomo Acostini was de kers op de taart, terwijl MotoGP een voorbeeld neerzette voor andere kampioenschappen. Sommige eerdere titelvieringen van Marquez, zoals de beroemde stunt met de eight-ball-pooltafel in 2019, waren al iconisch, maar het eerbetoon aan de GOAT zal ongetwijfeld nog jaren blijven hangen.

Daarbij had MotoGP geluk dat een titelbeslissing in Qatar, te midden van de controverse rond dat evenement, uitbleef. Hetzelfde gold voor de sprint in Portimão. Beide scenario’s hadden de viering minder waarde kunnen geven.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Franco Morbidelli heeft dit seizoen al een paar rampweekenden gehad en de GP van Portugal vormde opnieuw een dieptepunt voor hem.

Morbidelli kwam in de trainingen snelheid tekort en kwalificeerde zich als 21e van 22 rijders, nadat een angstaanjagende crash van Diogo Moreira de kwalificatie vroegtijdig beëindigde. In de sprintrace was er weinig verbetering te zien. Hij zakte terug naar de laatste plaats en wist het gat naar de rijders voor hem niet te dichten. Een late overstap naar regenbanden leverde niets op, want een echte hoosbui bleef uit. Aan de finish had hij meer dan 1m20s achterstand.

Op zondag ging het beter: hij klom naar de vijftiende plaats en pakte een punt. Maar dat hij slechts een halve seconde voor KTM-testrijder Pol Espargaro en Joan Mir-vervanger Jake Dixon finishte, liet zien hoe ver hij van het tempo af zat.

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- Het Motorsport.com-team

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