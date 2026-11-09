MotoGP GP van Qatar

Winnaars en verliezers van de omstreden Grand Prix van Qatar in de MotoGP

Te midden van wijdverbreide zorgen over de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten ging de GP van Qatar uiteindelijk zonder incidenten door

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 16:21

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De Grand Prix van Qatar kende het hele weekend volop drama, maar gelukkig speelde alle actie zich op de baan af.

De ronde op Lusail had niettemin een ongebruikelijke sfeer na het besluit van Yamaha om zich vanwege veiligheidszorgen uit het evenement terug te trekken. De daaropvolgende terugtrekkingen van Francesco Bagnaia en Luca Marini dunden het veld verder uit, waardoor er slechts 16 coureurs op de grid stonden. De coureurs die wel meededen, zorgden echter voor een vermakelijke show, waarbij de Aprilia-rijders de kroning van Marc Marquez uitstelden tot ten minste de Grand Prix van Portugal.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Dit was opnieuw een weekend waarin Aprilia de snelste motor op de grid had, maar het was Ducati-coureur Marc Marquez die de meeste punten scoorde. De regerend wereldkampioen volgde dezelfde aanpak die hij dit seizoen heeft geperfectioneerd: alles geven in de kwalificatie om een startplek op de eerste rij veilig te stellen, agressief blijven om de sprint te winnen en vervolgens in de grand prix een meer afgemeten aanpak hanteren.

Marquez had ook het geluk aan zijn zijde, want hij had na zijn incident met Marco Bezzecchi in ronde 4 makkelijk kunnen crashen. Je zou ook kunnen stellen dat hij misschien nooit naar de leiding was doorgestoten als de race niet na een vroege rode vlag opnieuw was gestart.

Maar de Spanjaard benutte elke kans die op zijn pad kwam en hield stand in zijn duels met zowel Bezzecchi als Jorge Martin in de sprint. Zelfs op zondag op het podium eindigen was prijzenswaardig, gezien zijn fysieke toestand aan het einde van de race.

De 32 punten die hij in de twee races scoorde, bezorgen hem in Portimao praktisch de titel. Hoewel hij misschien de pure dominantie miste die hij vorig jaar toonde, was zijn campagne van 2026 even indrukwekkend, omdat hij innovatieve manieren heeft moeten vinden om de beperkingen door zijn geblesseerde rechterarm te compenseren.

Verliezer: Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

De crash van Francesco Bagnaia uit de sprint zal hem dubbel pijn hebben gedaan. Niet alleen liep hij buiten zijn eigen schuld een pijnlijke breuk in zijn rechtervoet op, hij verloor ook een kans om voort te bouwen op een sterke vrijdag.

Nadat zijn weekend in Sepang voorbijging zonder enig teken van verbetering, had Bagnaia de hoop op een ommekeer dit seizoen feitelijk opgegeven. Maar op vrijdag leek hij voor het eerst een sprankje hoop te hebben nadat hij als vierde was geëindigd, waarbij hij toegaf dat hij zich weer als een fabrieksrijder voelde. Een kwalificatie op de tweede rij zou zijn verbeterde gevoel op de Ducati alleen maar hebben bevestigd.

Maar voordat hij dat hernieuwde optimisme in daadwerkelijke resultaten kon omzetten, had hij de pech dat hij door Fermin Aldeguer van Gresini uit de sprint werd gereden. Door het incident werd hij voor de rest van het weekend ongeschikt verklaard, en mogelijk voor de rest van het seizoen als artsen een operatie noodzakelijk achten voor de behandeling.

Winnaar: Aprilia-rijders

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Dit was een sterk weekend voor de Aprilia-rijders, zelfs als je het voordeel meerekent dat de RS-GP ten opzichte van de concurrentie had. Zondag kwam Marco Bezzecchi het dichtst bij een herhaling van zijn dominantie van vroeg in het seizoen en gaf hij het duidelijkste teken dat hij zijn pure snelheid niet kwijt is. Zijn crash uit de sprintrace was een ongelukkige uitkomst van een race-incident, maar hij verliest een punt of twee omdat hij bij de tweede herstart zijn start vanaf pole position verprutste.

Ook Jorge Martin oogstte lof voor zijn doorzettingsvermogen, vooral met zijn aanval op de zege op zachte banden in de sprint. Op zondag had hij veel minder om voor zijn snelheid te tonen, maar hij startte als 10e op de grid en kampte nog altijd met een polsblessure. Dat hij het weekend kon voltooien, was op zich al een prestatie.

Evenzo liet Raul Fernandez van Trackhouse het hele weekend een sterke indruk achter om de inspanningen van het fabrieksteam van Aprilia kracht bij te zetten. Fernandez had Marquez zondag mogelijk kunnen verslaan in de strijd om de tweede plaats, ware het niet dat enkele problemen met het brandstofverbruik en de motormapping zijn prestaties benadeelden.

Verliezer: Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Het MotoGP-comebackweekend van Fermin Aldeguer was grotendeels een worsteling. Hij miste duidelijk snelheid, zowel over één ronde als in racetrim, waarbij problemen met bandengrip en stabiliteit zijn moeilijkheden alleen maar vergrootten. Op zondag eindigde hij slechts een halve seconde voor de geblesseerde Tech3-rijder Maverick Vinales.

Zijn gewaagde actie op Pedro Acosta op zaterdag was met afstand zijn grootste fout van het jaar, want hij verloor de controle over zijn Ducati en knalde achterop Francesco Bagnaia. Zelfs als Bagnaia ongedeerd uit de crash was gekomen, zou het nog steeds als een roekeloze en onnodige actie zijn beschouwd. Een dubbele longlappenalty was meer dan terecht voor een ongeluk van deze omvang.

De pauze tot de double-header Portimao/Valencia moet de Spanjaard helpen om weer bijna volledig fit te worden en het seizoen op een positievere noot af te sluiten.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Er zijn dit jaar maar heel weinig weekenden geweest waarin Pedro Acosta niet de snelste rijder bij KTM was. Maar telkens wanneer hij werd afgetroefd, was het steevast Enea Bastianini die het stokje overnam bij de Oostenrijkse fabrikant.

Hoewel zijn sprintrace werd benadeeld door een behoudende keuze om de medium band te gebruiken uit angst voor hoe lang de zachte banden het zouden volhouden, blonk hij echt uit in de grand prix toen iedereen op hetzelfde rubber stond.

Ondanks hinder van chatter aan de achterkant sprong de Italiaan in slechts twee ronden van de negende naar de vijfde plaats, waarmee hij de basis legde voor een sterk resultaat. Hoewel hij de snellere Aprilia van Ai Ogura niet achter zich kon houden, passeerde hij Acosta in de slotfase van de race wel om zijn beste resultaat van het seizoen te evenaren.

Verliezer: Pedro Acosta

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dit weekend was niet het soort ramp waarvoor Pedro Acosta na de training had gevreesd, maar zijn resultaten bleven naar zijn hoge maatstaven nog altijd achter. Acosta begon na zijn problemen op vrijdag met een achterstand en kon zich slechts als achtste op de grid kwalificeren, waarbij hij zinspeelde op een mechanisch probleem waar hij niet verder op inging.

De zesde plaats in de sprint was naar verwachting, maar het was de race van zondag die hem teleurgesteld zal hebben achtergelaten. Acosta kampte in de beginfase met problemen met de bandenspanning en had gehoopt dat hij Marc Marquez zou kunnen aanvallen zodra hij aan de goede kant van het reglement zat. Maar in de praktijk viel hij nog verder terug en verloor hij plaatsen aan Enea Bastianini en Ai Ogura.

Acosta legde uit dat het bandenspanningsprobleem voortkwam uit het feit dat zijn voorband temperatuur verloor, een probleem dat KTM tot dusver niet heeft kunnen begrijpen.

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- Het Motorsport.com-team

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