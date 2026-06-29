Winnaars en verliezers van de MotoGP TT van Assen

De Dutch Grand Prix sloot een drukke maand juni in MotoGP af, met drie rondes in een tijdsbestek van vier weken.

Assen kroonde een nieuwe racewinnaar in het kampioenschap, iemand met een zeer rooskleurige toekomst in MotoGP, maar de fabrikant die hij vertegenwoordigde, bleef opnieuw met moeilijke vragen zitten nadat zijn fabrieksteam niet leverde.

Dit zijn de winnaars en verliezers van de Dutch GP van MotoGP.

Ai Ogura en Raul Fernandez

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Het was een behoorlijke prestatie van Trackhouse om het fabrieksteam van Aprilia in beide races op Assen te verslaan. De Amerikaanse formatie had afgelopen weekend duidelijk de overhand op Noale en uiteindelijk was er geen sprake van een wedstrijd tussen de twee.

Wat Ai Ogura betrof, zat een eerste MotoGP-zege er al lang aan te komen. De consensus was dat zodra de Japanse coureur zijn kwalificatieproblemen zou oplossen, hij dit seizoen een serieuze kanshebber zou zijn. Idealiter had hij in Brno moeten winnen nadat hij een briljante pole had gepakt, maar Marc Marquez was simpelweg te goed voor hem. Deze keer herstelde hij zich echter van de zesde plaats in de tweede ronde om een overtuigende zege te pakken.

Raul Fernandez stelde ook een geweldig weekend samen, nadat hij snel was hersteld van een aanval van blindedarmontsteking die hem in Tsjechië volledig van zijn energie had beroofd. Op zaterdag was hij oprecht de snelste rijder van het veld toen hij een welverdiende sprintzege behaalde. Hoewel hij in de grand prix geen antwoord had op Ogura’s tempo, maakt opnieuw een sterk weekend het nu onmogelijk voor Trackhouse om hem niet opnieuw vast te leggen voor 2027.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Het is moeilijk om Marco Bezzecchi’s plotselinge terugval in juni te verbloemen. Ten eerste moet hij nog altijd een oplossing vinden voor zijn aanhoudende sprintproblemen. Dit weekend verloor hij zaterdag niet alleen van het Trackhouse-duo, maar ook van de VR46 Ducati van Fabio di Giannantonio, nadat hij in de openingsronden met zijn vertrouwen worstelde.

Maar zorgwekkender is dat er veel te veel weekenden zijn geweest waarin hij simpelweg veel te ver van het tempo zat. Op Assen leek het erop dat hij eindelijk zijn flair had teruggevonden nadat hij alle trainingen had gedomineerd. Maar toen het op het zakelijke deel van het weekend aankwam, was hij nooit echt een kanshebber.

Daarbovenop maakt hij nog steeds ongedwongen fouten, zoals die ene waardoor hij uit de grand prix verdween. Bezzecchi bevindt zich in deze fase van het seizoen in een zeer uitdagende positie. Natuurlijk kan hij, met nog 12 races te gaan, gemakkelijk terugslaan en het kampioenschap winnen. Maar hij zal een slopende maand juni achter zich moeten laten, nadat hij om uiteenlopende redenen in drie opeenvolgende races op zondag niet scoorde.

Winnaar: Fabio di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Hoewel hij duidelijk geen partij was voor het Trackhouse-duo, was dit opnieuw een weekend waarin Fabio di Giannantonio punten afsnoepte van de leiders in het kampioenschap. De Italiaan heeft dit jaar tot nu toe slechts één grand prix gewonnen, en toch is hij zo consistent geweest dat hij nu op de derde plaats slechts 16 punten achter kampioenschapsleider Jorge Martin staat. De achterstand op de als tweede geplaatste Bezzecchi is teruggebracht tot slechts negen punten.

Hij blonk vooral uit in de sprint, waarbij hij Fernandez kortstondig onder druk zette voor de leiding voordat hij zich achter Ogura op de derde plaats nestelde. Zijn voorsprong op de volgende Ducati bedroeg 3,5s in wat slechts een race over 13 ronden was.

Op zondag was hij niet de snelste Ducati in het veld. Die eer zou naar Francesco Bagnaia moeten gaan, die uitviel met vermoedelijke remproblemen. Maar di Giannantonio zorgde voor het meeste vuurwerk, met een fel gevecht met Marc Marquez om positie. Zijn late opmars na de straf was ook indrukwekkend, want hij pakte beide Marquez-broers om als vierde te finishen.

De enige smet op zijn blazoen was dat hij de regel vergat die hem verplichtte om een seconde te vertragen nadat hij de laatste chicane had afgesneden, wat hem de bovengenoemde straf opleverde.

Verliezer: Marc Marquez

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Het is moeilijk om Marc Marquez in de categorie verliezers te plaatsen, zeker na een weekend waarin hij geen terrein verloor in de titelstrijd. Hij kwam naar Assen met een achterstand van 40 punten op Bezzecchi en verliet Nederland met dezelfde achterstand op de nieuwe kampioenschapsleider Martin.

De Dutch GP legde echter Marquez’ fysieke beperkingen bloot op een circuit dat niet bij zijn rijstijl past. Na zijn comebackzege in Balaton en een nog indrukwekkendere triomf in Brno zou het makkelijk zijn geweest om aan te nemen dat hij elke ronde vooraan op de grid zou meestrijden, ongeacht zijn fitheidsniveau. Maar Marquez zat afgelopen weekend nooit echt in de wedstrijd, ondanks zijn felle optreden op de zachte achterband in de grand prix.

Dit was ook een van de weekenden waarin Marquez extra voorzichtig moest zijn, zich ervan bewust dat elke crash in de meedogenloze grindbakken van Assen tot een blessure kon leiden. Daardoor was hij slechts de vierde snelste van de vijf Ducati-rijders die aan de race van zondag deelnamen.

Winnaar: Yamaha

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Qua resultaten was dit gemakkelijk een van de betere rondes van het seizoen voor Yamaha. Fabio Quartararo wist zijn M1 naar Q2 te slepen en eindigde op slechts een halve seconde van poleposition.

Hoewel de Yamaha-rijders geen verbetering meldden in hoe ze zich op de motor voelden, finishten zowel Quartararo als Alex Rins zondag in de top 10, waarbij ze de beste van de Honda’s comfortabel achter zich lieten. Dat gebeurde ondanks dat Quartararo wat problemen met opgepompte onderarmen meldde op een van de fysiek meest veeleisende circuits op de kalender.

Zelfs Toprak Razgatlioglu leverde een indrukwekkende prestatie vanaf helemaal achteraan op de grid, door in de openingsronden op te klimmen naar de 11e plaats achter Quartararo. Alleen een ernstig chatterprobleem dat het voor hem “onmogelijk” maakte om de motor te berijden, dwong hem de pits in te duiken en halverwege de race uit te vallen.

Verliezer: KTM

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Twee snelle technische problemen voor Pedro Acosta op zaterdag stelden KTM opnieuw in een slecht daglicht. Er waren al vragen gerezen over de betrouwbaarheid van de RC16 na Barcelona, waar Acosta plotseling vertraagde met elektrische problemen en een zwaar ongeval met Alex Marquez veroorzaakte. Acosta’s uitvalbeurt in Brno de week ervoor hielp de zaken niet.

In Assen gaf zelfs de Spanjaard zelf toe dat er veiligheidsimplicaties aan de situatie zaten, waarbij een vastzittende gashendel hem achterliet met wat hij omschreef als het “slechtste gevoel op een motor”. De stilstanden, die plaatsvonden in FP2 en de kwalificatie, kostten hem ook baantijd en droegen bij aan zijn ondermaatse optreden in de sprint.

KTM was niet verantwoordelijk voor Acosta’s uitvalbeurt op zondag. Carpaletunnelsyndroom maakte Acosta’s pols gevoelloos en dwong hem uit de race. Maar het feit dat velen aanvankelijk aannamen dat opnieuw een mechanisch probleem hem had doen stoppen, zegt alles over de huidige perceptie van KTM.