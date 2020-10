Winnaar Morbidelli speelde ‘alles of niets’ tijdens Teruel GP

Morbidelli stond voor de race van zondag op 34 punten van de leider in het kampioenschap. Hij ging zondag de hele race aan de leiding en reed in de slotfase weg bij Alex Rins. Hij pakte zijn tweede overwinning en maakte negen punten goed op WK-leider Joan Mir. Morbidelli switchte kort voor de start van de race nog naar de medium-banden om zichzelf een betere kans te geven tijdens de race.

“Ik wist dat we alles of niets moesten spelen en ik wist ook dat mijn team, mijn crew heeft het fantastisch gedaan dit weekend. Ze hebben de motor op een geweldige manier afgesteld”, aldus Morbidelli. “Ik vertrouwde het pakket 100 procent en ik probeerde alles te geven. Uiteindelijk voelde ik me de hele race geweldig. We hebben een beetje gegokt met de bandenkeuze. We wisten dat we iets meer moesten doen en een beetje meer om het verschil te maken. Dat werkte heel goed, het gevoel was fantastisch. Deze overwinning is voor het team omdat ze zo hard gewerkt hebben, ze hebben heel lang nagedacht over wat de beste keuze zou zijn en welke afstelling het beste was. Deze is voor hen.”

Over zijn titelkansen voegde hij toe: “We doen weer mee, we staan op 25 punten van de kop. Ik denk dat we net zo agressief moeten zijn in Valencia en Portimao. Ik voel me geweldig en ik wil vol in de aanval gaan.” Morbidelli dacht zelf geen kans te maken op de titel, maar nu is gebleken dat ook de fabrieksrijders van Yamaha niet bepaald een sterke indruk maken. Met slechts elf punten tussen de drie Yamaha’s, denkt Morbidelli dat Yamaha alle drie de coureurs zou moeten steunen. “Het is grappig, gisteren was ik nog een outsider en nu ben ik de belangrijkste”, reageerde hij. “Ik denk dat we ons moeten focussen op ons werk. Er zijn drie kanshebbers bij Yamaha, we staan er goed bij. Maar ik focus me op mezelf. Ik focus me erop om zo goed mogelijk te werken en de anderen moeten hetzelfde doen. Yamaha moet voor ons allemaal werken.”

Met medewerking van Lewis Duncan