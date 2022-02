Zeelenberg onder de indruk van Dovizioso: “Een perfectionist”

Het contrast tussen de beide kanten van de RNF Yamaha-pitbox kon bijna niet groter. Een debutant zonder veel ervaring op het zware materiaal aan de ene kant, een gearriveerde toprijder die in zijn beste dagen Marc Marquez het vuur aan de schenen kon leggen aan de andere kant. Met Darryn Binder heeft Wilco Zeelenberg weer een ‘project’ in de pitbox, die in de komende maanden opgeleid moet worden tot een competitieve MotoGP-coureur. Die tijd ligt al enige tijd achter Andrea Dovizioso, die bezig is aan zijn tweede stint bij Yamaha. De drievoudig vice-kampioen uit de MotoGP reed acht jaar lang voor Ducati en leek onderweg naar Aprilia, maar kwam uiteindelijk uit bij Yamaha. Hij staat rechtstreeks onder contract bij de fabriek, maar komt uit voor het team dat teambaas Razlan Razali gestart is na het vertrek van Petronas als hoofdsponsor van het Sepang Racing Team.

Races in 2021 geen goede graadmeter

Dovizioso reed vorig jaar door personele problemen bij Yamaha al wat races op de achterhaalde M1, maar kon destijds geen grootse dingen laten zien. Daardoor leek het alsof de aanpassing stroef verliep, maar volgens Zeelenberg zat er een degelijk plan achter. “Zijn terugkeer kwam voor iedereen onverwacht”, zegt Zeelenberg. “Ook voor hemzelf was het een verrassing dat hij zo snel terug was in de MotoGP. Het maakte bovendien een verschil dat hij op een oude machine moest rijden die hij ook nog eens niet kende. Dat vergt een zekere aanpassing en ik kreeg het gevoel dat hij daarvoor de tijd genomen heeft. Dat hebben we vooraf ook duidelijk besproken. Het was zinloos om gekke dingen te doen, we waren toch al halverwege het seizoen. Hij moest ontdekken wat hij nodig had van de machine en zoeken naar goede en slechte punten. Alleen dan kon hij ons van dienst zijn met de ontwikkeling van de nieuwe motor.”

Andrea kan ook leren van Franco en Fabio, twee sterke coureurs die zich bewezen hebben Wilco Zeelenberg

In Sepang rijdt Dovizioso dit weekend voor het eerst met het gloednieuwe pakket. De nieuwe fiets werd door MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo niet met daverend enthousiasme ontvangen. Het is interessant wat de Japanners tussen die post-season test in november en begin februari nog gevonden hebben. Met zijn Ducati-ervaring kan Dovizioso een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van Yamaha, denkt de teammanager uit Bleiswijk. “Dat is voor de Japanners heel belangrijk, dan weten ze waar ze aan moeten werken.” Dovizioso moet bovendien oren en ogen openhouden om te zien wat de sterkste punten zijn van de twee fabriekscoureurs. “Hij moet zijn stijl aanpassen en ook leren van Franco en Fabio, dat zijn jonge rijders die heel sterk zijn met de Yamaha. Ze hebben een gezamenlijk doel en dat is ook typisch voor de rijders. Rijders willen altijd meer topsnelheid en grip, dat is algemeen bekend.”

Zorgen over mankementen uit Ducati-periode?

Vanuit zijn Ducati-tijd was bekend dat Dovizioso een kieskeurige rijder is die aan de details moet werken voordat hij het onderste uit de kan haalt. Zeelenberg kreeg dit vorig jaar bevestigd. “Hij gaat pas op de limiet rijden als hij de motor afgesteld heeft zoals hij het wil.” Daarin heeft hij een goede bondgenoot aan de ervaren crew-chief Ramon Forcada. “Ramon heeft net als Andrea heel veel ervaring, meteen toen Andrea bij het team kwam ontdekten we dat hij een perfectionist is”, merkt Zeelenberg op. “Hij was in staat de motor snel en goed te begrijpen. Op die manier wil hij het pakket ook verbeteren, maar hij weet ook wat realistisch is. Dat is belangrijk voor onze Japanse mensen, maar ook voor Ramon om rekening mee te houden wanneer we de motor verbeteren voor de volgende races. Wat dat betreft is Ramon ook heel ervaren, hij heeft met allerlei moeilijke rijders gewerkt. Al die kampioenen zijn niet eenvoudig om mee te werken, Andrea is een perfectionist maar niet een moeilijke gast om mee te werken. Hun band moet groeien, ze kennen elkaar nog maar een paar races. Ze hebben veel respect voor elkaar.”

Bij Ducati waren de problemen van Dovizioso altijd vrij eenvoudig. De Italiaanse machine gaf hem in de bochten niet genoeg vertrouwen. Dat bochtenwerk is juist het sterke punt van de Yamaha. Bovendien gaf het karkas van de achterband die Michelin introduceerde niet genoeg stevigheid aan de man uit Forli. “Hij heeft nog steeds wel wat issues met de band, maar dat wordt gecompenseerd door het feit dat de Yamaha in de bochten veel beter is dan de Ducati. We moeten zien welke invloed dat gaat hebben, maar daar valt nu nog niet veel over te zeggen”, sluit Zeelenberg af.