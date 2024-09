Zeelenberg zag vertrek bij Trackhouse MotoGP niet aankomen

Voor de MotoGP-race in Aragon maakte Trackhouse Racing-teambaas Davide Brivio bekend dat het team na dit seizoen zonder Wilco Zeelenberg als teammanager doorgaat. De Italiaan stelde dat het geen makkelijk besluit was, aangezien Zeelenberg een pilaar vormde in de opbouw van het team. Gevraagd door Ziggo Sport of dit voor Zeelenberg als een verrassing kwam, antwoordt hij: "Ja, zeker weten. We weten dat we in deze sport allemaal met jaarcontracten werken, maar er waren nog geen alarmbellen afgegaan dat mijn werk niet voldeed. Dus ik heb wel even een paar nachten gestrest en met een steen in mijn maag wakker geworden."

Dat die verbazing groot was, heeft ook te maken met het feit dat Trackhouse Racing Zeelenberg geen goede uitleg kon geven over dat besluit. "Niet megaveel", zegt de voormalig teammanager van Jorge Lorenzo en Maverick Viñales, gevraagd of er enige uitleg is gegeven. "Ik had mijn job goed gedaan en zoals jullie weten heb ik in de winter een berg met werk verzet om het over te hevelen van cryptomannen naar Trackhouse. Ik heb een hoop werk verzet om dat te bewerkstelligen, maar zoals je ziet, is er toch een andere beslissing genomen." Zeelenberg voegt toe dat er binnen het team wel communicatie is geweest over die beslissing, maar niet met hem zelf. "Ik wist nog van niks. Het was nieuws voor mij."

Zeelenberg omschrijft de situatie als 'frustrerend', aangezien er dus geen tekenen waren dat hij zijn werk slecht heeft gedaan. "Je weet dat je je best moet doen en moet presteren. Als je daar niet aan voldoet, dan wil je eraan werken om dat te verbeteren. Maar het is duidelijk dat dat niet gebeurd is. En dan kun je maar één of twee dingen denken. 'Wordt het team er beter van als ik volgend jaar weg ben?' Ik zeg uiteraard van niet, omdat het heel persoonlijk is en dat vraag ik me ook persoonlijk [af]. Ik denk dus natuurlijk dat ze er niet beter van worden. En de volgende stap is dan: wie gaat er volgend jaar op die stoel zitten om dat te verbeteren? We gaan het zien, je kunt het toch niet meer terugdraaien."

In MotoGP blijven

Nu bekend is dat Zeelenberg plaats moet maken bij Trackhouse Racing, rijst natuurlijk de vraag wat de volgende bestemming wordt van de Nederlander binnen de MotoGP-paddock. Aangezien het nieuws relatief laat in het seizoen komt, zijn de opties wel wat geringer. Mede daarom had de teammanager het nieuws liever 'twee maanden eerder' vernomen. "Want toen was er veel aan de hand binnen de paddock, dat zijn ook de momenten dat je kunt schakelen", legt Zeelenberg uit. "Er zijn elf MotoGP-teams en elf teammanagers. Er zijn niet zo veel plaatsen beschikbaar."

"Nu heb ik wel de mazzel dat ik veel rollen zou kunnen vervullen", bekijkt hij het van de positieve kant. "Maar ook binnen dit team blijkt dat niet mogelijk te zijn. Wat dat betreft, ben ik een en al oor. En misschien is het ook een keer goed om te wijzigen [van team]. Ik bedoel, het is de eerste keer dat ze mij buitenspel zetten. Natuurlijk voelt dat niet goed, maar als je niet welkom bent en ze je er niet bij willen hebben, dan wil er ook niet bij horen. Ik maak het seizoen echt netjes af en ben gemotiveerd om het beste uit het team te halen. Maar daarna is het ook gewoon einde oefening", aldus Zeelenberg, die de ambitie uitspreekt om in de MotoGP actief te blijven.