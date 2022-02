Zeelenberg ziet bij Binder gelijkenissen met Quartararo

De stap van Moto3 naar MotoGP die Darryn Binder dit seizoen maakt, is veelbesproken. De Zuid-Afrikaan heeft de afgelopen jaren een zekere reputatie opgebouwd in de klasse voor lichtgewichten. Hij speelde een belangrijke rol in de uitkomst van de Moto3-titelstrijd in 2021 en deed zijn bijnaam ‘Divebomb Darryn’ regelmatig eer aan. Dat er vraagtekens gezet werden bij zijn MotoGP-debuut was derhalve wel te billijken, teambaas Razlan Razali omschreef het bij de teampresentatie als "een gok". Na zijn debuut tijdens de post-season test in Jerez kwam Binder deze week drie dagen in actie op het Sepang International Circuit, waar aankomend weekend de wintertest op het programma staat.

Voor RNF Yamaha was de shakedown de vuurdoop na een hectische winter, waarin het team opnieuw opgebouwd moest worden na het stoppen van Petronas. Het team is doorgestart als nieuwe entiteit. “Daardoor was het een drukke winter, maar nu staat alles er vers en compleet voor”, vertelde Zeelenberg na een vraag van Motorsport.com. “Dat geeft een goed gevoel en we zijn blij dat we hier onze eerste echte meters kunnen maken. Voor Darryn is het belangrijk om de tijd te nemen en te wennen aan de machine, maar ook geen domme fouten te maken. We proberen hem naar een niveau te brengen dat je nodig hebt om tijdens de eerste race in Qatar mee te kunnen doen.”

Ten opzichte van vorig jaar is er flink wat veranderd bij het team. Door het afstoten van de projecten in Moto3 en Moto2 heeft Johan Stigefelt het team verlaten, het afscheid van Valentino Rossi liet bovendien een gapend gat achter in het personeelsbestand aan de zijde die nu ingevuld wordt door Binder. De debutant werkt komend seizoen samen met Noé Herrera, die afgelopen jaar nog voor Raul Fernandez werkte in het Moto2-team van Aki Ajo. Voor Zeelenberg zelf is er overigens niet veel veranderd, hij mag zich net als drie jaar geleden met – inmiddels wereldkampioen – Fabio Quartararo weer bezighouden met het opleiden van een underdog.

'Verschil tussen Quartararo en Binder niet groot'

“Fabio was jonger toen we hem bij ons kregen, maar hij had op jonge leeftijd al wel flink wat succes gehad”, aldus Zeelenberg, die inmiddels een reputatie opgebouwd heeft in het opleiden van zogenaamde underdogs. “Op zijn veertiende was hij stukken beter dan welke rijder dan ook. Hij ging daarna door een moeilijke fase en versleet de teams in rap tempo. Wij pikten hem op omdat hij talent had om speciale dingen te laten zien. Dat is hetzelfde met Darryn. Hij is heel sterk en er zit echt een goede kop op, dat herken ik ook terug van Fabio. Je brengt zo’n jongen niet snel van de wijs en dat is ook de reden dat we hem van Moto3 naar MotoGP gehaald hebben. Qua puur talent is het misschien iets anders, maar de verschillen zijn niet heel groot. We geloven dat we hem op de juiste manier kunnen helpen zodat hij een competitieve toekomst in de MotoGP tegemoet gaat. Het is te vroeg om nu al conclusies te trekken, maar het is een flinke uitdaging hem zover te krijgen.”

Ik heb in de afgelopen vijftig jaar zo’n beetje elke denkbare functie binnen een team wel gehad Wilco Zeelenberg

Zeelenberg haalt persoonlijk veel voldoening uit het helpen van jonge rijders die niet meteen gezien worden als gearriveerde artiesten op het wereldtoneel. “Ik ben alles met elkaar zo’n vijftig jaar actief in de motorsport. Ik stapte op mijn vierde voor het eerst op een motor en heb in de tussentijd zo’n beetje elke denkbare functie in een raceteam wel bekleed. Ik ben crew-chief en monteur geweest, maar heb ook mijn eigen motoren gebouwd. Als rijder weet je naar welke details je moet kijken en wat er bij een rijder speelt. Zeker op speciale momenten kun je het verschil maken door ze te informeren, ze op het juiste moment te gidsen of vertrouwen te geven. Dat geldt overigens niet alleen voor rijders, maar ook voor het team. Je moet de hele groep stimuleren, ze de vrijheid geven om beslissingen te nemen en te leren als het een keer fout gaat. We slaan elkaar niet om de oren wanneer er fouten gemaakt worden, we tikken elkaar op de schouder en bespreken hoe het de volgende keer wel moet. Dat is wat een team nodig heeft en op dat vlak ben ik wel vrij breed georiënteerd. Ik heb wat dat betreft ook het respect van mensen in het team. Daarnaast is het plezier voor mij een belangrijke pijler. Ik probeer niet alleen een sterk team te bouwen en de focus op de resultaten te hebben, het gaat er ook om dat we plezier hebben met zijn allen en jezelf op de limiet te pushen. Dat aspect mogen we niet vergeten. Iedereen is heel geconcentreerd, maar vaak vergeten we dat het ook leuk moet zijn. Het is een belangrijk onderdeel van de sport.”

Wilco Zeelenberg, RNF Racing team manager Foto: RNF Racing