Zeelenberg ziet uitdaging in Fernandez: “Moeten hem opvrolijken”

Na één jaar als satellietteam van Yamaha maakt RNF volgend seizoen de switch naar Aprilia. Het team heeft zich voor 2023 en 2024 verzekerd van de diensten van Miguel Oliveira en Raul Fernandez, twee coureurs uit de KTM-opleiding. Oliveira heeft al vier seizoenen ervaring in de klasse en heeft ook vier overwinningen achter zijn naam staan, maar Fernandez is bezig aan een ondermaats debuutseizoen. De Spanjaard reed eigenlijk met zijn tegenzin bij KTM Tech3 in de MotoGP en na maandenlange onderhandelingen is hij erin geslaagd weg te komen bij de Oostenrijkse fabrikant. Fernandez is bovendien niet een van de makkelijkste personen onder de MotoGP-rijders.

Wilco Zeelenberg, die een geschiedenis heeft met het opleiden van jonge rijders, ziet een grote uitdaging in zijn nieuwe aanwinst. “Het is duidelijk dat het een enorm talent is, we hebben dat in Moto3 en Moto2 gezien”, zegt Zeelenberg bij MotoGP.com. “Dit jaar heeft hij zo zijn problemen gehad, we weten dat hij met het team en de motor niet in de perfecte situatie zat. Ook qua contracten liep het niet lekker. In mijn ogen was hij niet gemotiveerd om er daar nog wat van te maken. We moeten hem opvrolijken, hij keert volgend jaar terug bij een oude crew-chief die hij uit het verleden kent. Alleen talent is niet genoeg, we moeten ook uitzoeken waarom hij op die manier ingestort is. Dit jaar heeft hij niet gepresteerd zoals hij wilde, maar we hebben het complete pakket om het heel goed te doen in dit kampioenschap.”

Andrea Dovizioso sloot afgelopen weekend in Misano een rijke MotoGP-carrière af. “Het is enorm spijtig dat hij vertrekt, maar we moeten zijn carrière vieren”, zegt Zeelenberg. “Hij heeft geweldige dingen bereikt voor deze sport en voor zichzelf, daar kunnen we alleen maar respect voor hebben.” In navolging van Dovizioso vertrekt ook zijn crew-chief Ramon Forcada. Cal Crutchlow werkt de rest van het seizoen samen met Silvano Galbusera, de crew-chief van het testteam. “Na het vertrek van Andrea krijgen we Cal als zijn vervanger in het team”, legt Zeelenberg uit. “Hij werkt al twee jaar met Silvano Galbusera en hij geeft er de voorkeur aan op die manier door te gaan, dat helpt Yamaha ook in de ontwikkeling van de motor. Ramon is 65 jaar, hij was al bezig aan zijn laatste seizoen. Cal met Silvano of Ramon, we moeten dit seizoen overleven en hij is heel professioneel en accepteert het.”