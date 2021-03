Zeelenberg: SRT moet wennen aan de hectiek rond Rossi

Voor het eerst sinds 2002 behoort Rossi dit seizoen niet tot de line-up van een fabrieksteam. Hij tekende een eenjarig contract bij Yamaha en staat ook nog steeds op de loonlijst bij de fabrikant, maar rijdt in dienst van het Sepang Racing Team. Hij is de vervanger van Fabio Quartararo, die de omgekeerde weg bewandelde. Rossi is met afstand de bekendste coureur uit de MotoGP-geschiedenis en zijn komst brengt flink wat publiciteit en aandacht met zich mee.

Volgens Zeelenberg is dat iets waar het team mee om moet leren gaan. “Na de komst van Vale denk ik niet dat het team al helemaal doorheeft wat er gaat gebeuren. Vale krijgt wereldwijd veel aandacht, niet alleen voor zijn resultaten. Maar ook alle actie daar omheen en de aandacht die hij krijgt. Zeker als de paddock weer opent, weet je dat er altijd veel mensen rondhangen bij de pitbox van Valentino. Dat is ook iets waar we opnieuw mee moeten leren omgaan, ik heb vele jaren met Jorge [Lorenzo] en Vale gewerkt [bij Yamaha] en het is niet altijd makkelijk.”

In tijden van corona is de paddock voor het grote publiek afgesloten, iets wat voor meer focus zorgt bij het team. “Dat is waarom het vorig jaar iets meer ontspannen was om in de paddock te werken, je kon je meer concentreren op de zaken die je moest doen. Aan de andere kant zijn die mensen in de paddock ook wel waar je het voor doet, het was wat dat betreft saai. Maar ik denk niet dat het een eenvoudig seizoen wordt.”

Minder energie verspillen, efficiënt werken een pré

Bij SRT hoopt Rossi weer op zijn oude niveau te komen, nadat de voorbije twee seizoenen teleurstellend verliepen. Zeelenberg sprak vorig jaar in gesprek met deze site de ambitie uit dat hij Rossi weer tot een betere coureur wil maken. Gevraagd naar een voorbeeld, zei hij: “Een van de zaken die Vale graag doet is tijd achter de computer doorbrengen en de data bestuderen. Van zichzelf, maar ook van andere rijders. Dat doet hij misschien wel te veel, dat kost veel tijd en energie. We moeten dat voorkomen, dan ga je soms te ver in op de details. Soms kun je beter een uur praten over de problemen en dan beslissen wat er gaat gebeuren dan dat je uren in die data blijft hangen. Dan maak je grotere stappen, in plaats van werken aan kleine details. Energie is heel belangrijk in de MotoGP, de race duurt 45 minuten en het is van begin af aan voluit racen. Je moet alle energie gebruiken om te presteren. Des te meer energie je kunt besparen op dit soort zaken, des te beter het wordt.”