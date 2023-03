Zeelenberg nog niet overtuigd van sprintraces: "Groter risico"

Het MotoGP-weekend in Portugal was een historische: op de rollercoaster van Portimao werd op zaterdagmiddag de allereerste sprintrace in deze klasse verreden. Het moet de raceklasse op twee wielen weer aan populariteit winnen nadat het deze de afgelopen tijd alleen maar zag dalen. De sprintrace over een afstand van twaalf ronden leverde veel spektakel op, maar liet ook meteen de schaduwkant zien.

Door een crash in die sprintrace moet Ducati-rijder Enea Bastianini namelijk de Grand Prix van Argentinië schieten. Het was zo een kostbare crash, aangezien de Italiaan de hoofdrace op zondag miste en nu een heel weekend puntloos blijft. Door crashes in Portugal ontbreken al vier rijders in Argentinië, waardoor het aantal deelnemers voorlopig op achttien staat.

Het debuut van de sprintrace heeft voor gemengde reacties gezorgd, waarbij fans het spektakel prijzen, maar zich zorgen maken om de gevolgen ervan voor de rijders voor de rest van het seizoen. RNF-teammanager Wilco Zeelenberg ziet voorlopig nog niet het nut in van dit nieuwe format. "Toen vorig jaar besloten werd om de sprintraces te introduceren, had ik al zo mijn twijfels omdat dit soort veranderingen grote gevolgen heeft voor de MotoGP", zegt Zeelenberg tegen Motorsport.com. "Met name de opbouw naar de race, de aanpak en strategie voor de eerste twee vrije trainingen en de kwalificatie verandert dan."

Zeelenberg is van mening dat de sprintrace 'mooi om te zien' was en omschrijft de hoofdrace als 'spectaculair', maar dat was 'slechts voor een paar ronden'. "Toen lag namelijk iedereen op de grond. Het maakt dan niet uit wie eraf liggen, maar dat betekent dat we de volgende ronde drie rijders missen, zoals Pol (Espargaro, red.), Marc (Marquez, red.) en Enea", zei de Nederlander, voordat bekend werd dat ook een van zijn rijders, Miguel Oliveira, ontbreekt vanwege peesletsel aan zijn rechterbeen, opgelopen bij de crash met Marquez. "We missen zo drie rijders die het hele seizoen om het kampioenschap horen te strijden. Als we komende races nog eens drie rijders missen... De risico's zijn op dit moment nog een beetje te groot om vooraan te kwalificeren voor de sprintrace en hoofdrace, en het niveau ligt hoog."

Het seizoen telt al een recordaantal van 21 races, maar dankzij de sprintraces zijn dat er in feite 42. Dat zorgt voor flink wat druk op de rijders, stelt Zeelenberg. "Deze kalender is 100 procent meer stressvol dan voorheen. Er is meer stress bij de rijders als het weekend nadert, maar ook voor de teams voor wat betreft de organisatie. Het risico is daarnaast groter. Om eerlijk te zijn, is het gewoon te veel om drie rijders in een weekend te missen."

Taak voor wedstrijdleiding

Met het drukke schema bestaat de kans dat de rijders snel veel races missen en zo flink wat punten mislopen. Zeelenberg hoopt uiteraard dat het niet zover komt, maar hij vreest wel voor de situatie dat dusdanig veel rijders een raceweekend door een blessure moeten missen, dat de fans niet meer zo snel naar de races zullen kijken. "Je kunt de rijders uiteindelijk niet vervangen, dus die mis je de komende races. Als je rijders blijft verliezen, wat hopelijk niet zo is, dan zijn er na een aantal races misschien acht of negen afwezig... Dan kan het zo zijn dat de fans niet meer geïnteresseerd zijn omdat die rijders afwezig blijven. We moeten de balans zien te vinden. Ik weet dat we meer aandacht aan de sport en show moeten geven, maar je kan deze hele situatie niet van de ene op de andere dag veranderen. Normaliter waren er iets van 450 punten te vergeven, nu zijn dat er bijna 800. Dat verandert het kampioenschap enorm. We moeten allemaal evalueren en besluiten wat er moet gebeuren."

Zeelenberg liet na de race in Portugal duidelijk blijken dat er voor de wedstrijdleiding ook nog ruimte voor verbetering is. Marquez kreeg voor het incident met Oliveira een longlap-penalty van twee ronden voor Argentinië, die meegenomen worden naar de eerstvolgende race dat de Spanjaard weer kan meedoen. "In mijn ogen werkt dit niet helemaal en moet de organisatie rijder voor rijder straffen uitdelen als zij fouten maken. Vandaag maakte Marc duidelijk een fout. Het was natuurlijk niet opzettelijk, maar het was een grote fout en daar moet actie op ondernomen worden. We hebben niet geklaagd bij de wedstrijdleiding, maar we moeten statements maken, met name voor de fabrikanten die hier een hoop geld in investeren, en dat allemaal voor de sport. We willen allemaal dat onze rijders op de grid staan bij de volgende race." In een pittige verklaring heeft RNF de opmerkingen van Zeelenberg onderstreept.