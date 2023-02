Zeelenberg kijkt terug op vruchtbare test voor RNF Aprilia

Ducati is in 2023 ook weer de beste motor op de MotoGP-grid, maar Aprilia doet niet veel onder voor de andere Italiaanse renstal. Aprilia is in 2023 voor het eerst met vier motoren vertegenwoordigd in de MotoGP nadat RNF na één jaar vertrok bij Yamaha. Het team van oprichter Razlan Razali heeft dit seizoen de beschikking over 2022-motoren van Aprilia, een machine die vorig jaar goed was voor een overwinning in de Grand Prix van Argentinië. Desondanks had de formatie uit Noale nog wel flink wat updates meegebracht voor RNF-rijders Miguel Oliveira en Raul Fernandez.

Eigenlijk kwam het team daardoor nog tijd tekort in Sepang, zegt teammanager Wilco Zeelenberg. “Het was een belangrijke en vruchtbare test voor ons, helaas eindigde het met regen. Dat konden we niet gebruiken omdat we op de droge baan nog veel hadden willen proberen.” In de eindrangschikking stonden Fernandez (11e met 1.58.710) en Oliveira (15e met 1.58.839) er gewoon goed bij. “Je wilt altijd meer doen, maar beide jongens hebben 1.58’ers gereden en dat is heel positief”, vindt Zeelenberg.

Beide rijders komen van een KTM-achtergrond en moeten daarom wennen aan de RS-GP, die significant anders is dan de RC16 waar ze tot vorig seizoen mee reden. “Miguel voelde zich zaterdag goed, maar op de laatste dag ging het iets minder door een gebrek aan grip”, zegt Zeelenberg. Oliveira reed zijn beste tijd op zaterdag, van een poging op de slotdag kwam het niet meer. “Hij had geen tijd meer om een nieuwe band te steken door de regen, maar afgezien daarvan hebben we ons programma gewoon kunnen afwerken. Uiteindelijk hebben we de test op een positieve manier afgesloten.”

Op 11 en 12 maart vindt de volgende MotoGP-test plaats op het circuit van Portimao. Twee weken later begint daar dan ook het seizoen met de Grand Prix van Portugal.