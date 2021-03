Zeelenberg heeft hoge verwachtingen van Morbidelli

De 26-jarige Italiaan was vorig seizoen met drie overwinningen de zegekoning van de MotoGP. Door een paar onfortuinlijke momenten was het kampioenschap te hoog gegrepen, maar Morbidelli maakte met de 2019-versie van de Yamaha behoorlijk veel indruk. Hij eindigde op de tweede plaats in het kampioenschap en de achterstand op wereldkampioen Joan Mir was onder de streep te verwaarlozen. Morbidelli wordt op basis van afgelopen seizoen ook tot de favorieten voor 2021 gerekend, maar ook dit seizoen staat hij weer aan de start met het 2019-model van de M1. In hoeverre hij daar nadeel van heeft, moet nog blijken. Ook Zeelenberg heeft hoge verwachtingen van de VR46-protegé, die aan zijn vierde MotoGP-seizoen begint.

“Op dit moment moeten we naar de resultaten van vorig jaar kijken en hij eindigde tweede in het kampioenschap”, zei de Nederlander over Morbidelli. “Vale werd vijftiende, dat zegt al genoeg. Maar dat gezegd hebbende moeten we niet vergeten dat het kampioenschap heel close was. Ik heb verschillende mensen gevraagd waar Fabio [Quartararo] geëindigd was en zij konden mij geen antwoord geven. Hij is in een paar races tijd van de tweede naar de achtste plaats gevallen, dat is niet goed. Maar we moeten ook niet vergeten dat het kampioenschap steeds spannender wordt en de verschillen steeds kleiner. Dat is voor de show heel goed. Maar Franco is in mijn ogen een coureur waar we hoge verwachtingen van hebben. Zeker op de manier hoe hij vorig jaar reed, behalve in Oostenrijk heeft hij overal heel sterk gereden. Als hij geen motorpech had gekregen in Jerez en het seizoen verder zo was gelopen, dan had hij kampioen kunnen worden. Dat zegt genoeg. Hij zat goed in de flow.”

Yamaha kreeg in 2020 veel kritiek van de fabrieksrijders. Het merk bouwde een nieuwe motor die niet constant genoeg was. Daardoor was Morbidelli op de 2019-fiets vaak beter. Maar volgens Zeelenberg was niet alles te wijten aan het feit dat de coureur beter materiaal had. “Ik wil Franco niet in diskrediet brengen, wat hij gedaan heeft is heel speciaal’, lichtte hij toe. “Het is niet zo dat hij het makkelijk had omdat hij de beste motor had. Om te starten, aan de leiding te gaan en weg te rijden van Vale [in Misano]. Dat was een geweldige prestatie en het kost een rijder veel moeite om zoiets te doen. Maar op bepaalde vlakken had hij wel voordelen omdat de andere Yamaha-rijders meer moeite hadden.”