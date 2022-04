Na een aantal roerige jaren besloot Honda het voor dit seizoen anders aan te pakken met de RC213V. De nieuwe motor kreeg een sterkere achterwielophanging om de tractie te verbeteren. Dit heeft met name Pol Espargaro geholpen competitiever te zijn. De Spanjaard vocht voor de zege in de seizoensouverture in Qatar, waar hij uiteindelijk derde werd. Op een nat circuit van Mandalika in Indonesië verliep het minder goed voor de coureur. Espargaro knokte zichzelf naar de twaalfde positie, terwijl hij in Argentinië de vlag niet eens zag. Momenteel staat de Spanjaard met twintig punten op de tiende positie in de tussenstand.

"Het positieve is dat we de slechtste omstandigheden van het seizoen achter de rug hebben. Het is niet mogelijk om ergens op de wereld een nog slechtere baan te vinden dan in Argentinië. Qua gevoel zitten deze omstandigheden in mijn top-vijf van slechtste momenten", aldus Espargaro. "De snelheid is er. Maar om dan na drie wedstrijden tiende te staan, is pijnlijk en teleurstellend."

Espargaro gelooft dat hij zonder de gemaakte fouten op zijn minst als vijfde had kunnen finishen op het Termas de Rio Hondo. Door een gebrek aan grip aan de achterzijde ging accelereren moeizaam en raakten zijn voorremmen overbelast, dit leidde tot een schuiver in bocht twee. "Ik was teleurgesteld", vertelt hij verder. "We waren het hele weekend niet snel genoeg, maar ondanks dat reden we een sterke race. We lagen vierde, achter Alex Rins. Ik denk dat we maximaal vijfde hadden kunnen worden. Dat is helemaal niet zo slecht gezien onze strijd met de motor. Deze werkt nog niet zoals hij in de tests deed. Bij het insturen worstelen we met grip aan de achterkant. Het is al een stuk beter dan met de motor van vorig jaar. Helaas kon ik niet de race uitrijden. Ik probeerde de hele tijd naar Rins te remmen, maar eindigde op de grond."

Woensdagochtend maakte Honda bekend dat Marc Marquez na twee races afwezig te zijn geweest terugkeert in de Verenigde Staten.