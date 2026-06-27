Acosta over de problemen bij KTM: “Wie zegt dat het niet opnieuw zal gebeuren?”

Pedro Acosta bleef druk uitoefenen op KTM om oplossingen te vinden nadat een probleem met een vastzittende gashendel bijdroeg aan de recente technische zorgen van de fabrikant tijdens het weekend van de Dutch Grand Prix.

Acosta kreeg zaterdag in Assen twee vergelijkbare technische problemen, waarbij hij in de laatste training op de baan stilviel voordat hij tijdens de kwalificatie opnieuw door betrouwbaarheidsproblemen werd getroffen.

Daardoor stond hij voor de twee races op een verre achtste plaats op de grid en werden zijn kansen in de sprint gehinderd, waarin hij slechts als negende kon finishen, achter de Tech3-motor van Enea Bastianini.

Dit waren de nieuwste in een reeks mechanische problemen die KTM treffen, waaronder een plotseling elektrisch probleem in Barcelona dat een botsing met Alex Marquez in Barcelona veroorzaakte en een ander probleem dat Acosta dwong uit de Tsjechische GP te stappen.

Eerder op zaterdag ontkende KTM-teambaas Aki Ajo dat er iets mis was met Acosta’s motor, en hield vol dat de problemen die hij in Assen ondervond werden veroorzaakt doordat een sensor over de kerbstones werd geactiveerd.

Acosta was echter niet onder de indruk van de situatie en omschreef de vastzittende gashendel die hij meemaakte als een veiligheidsprobleem.

“Het is moeilijk te begrijpen wat er is gebeurd,” vertelde de Spanjaard aan DAZN. “Het lijkt erop dat het een sensor was, maar de eerste keer bleef de gashendel ook hangen.

“Ze moeten ergens naar kijken, want er zijn heel veel technische problemen geweest, van Barcelona helemaal tot hier. En vooral wanneer de gashendel blijft hangen, moet je gaan denken dat er iets mis is.

“De problemen van vandaag zijn nieuw. Het is alleen zo dat beide hetzelfde probleem waren. En in een van die gevallen bleef de gashendel hangen.

“Wanneer dit een veiligheidsprobleem begint te worden, denk ik dat het tijd is om het echt te laten controleren. Het lijkt erop dat het probleem van vandaag een verklaring heeft, maar ik heb nog steeds geen antwoord op wat er in Brno is gebeurd. Wie zegt dat het niet opnieuw zal gebeuren?”

Gevraagd of hij ooit eerder een vastzittende gashendel had meegemaakt, voegde hij eraan toe: "Nee, en ik hoop dat het niemand anders overkomt, want ik denk dat het het ergste gevoel is dat je op een motorfiets kunt ervaren. Maar goed, aangezien er elke dag nieuwe dingen blijven opduiken, is het een beetje moeilijk te begrijpen.”

Acosta maakte een ongebruikelijke fout in de tweede ronde van de sprint, ging wijd in bocht 7 en viel terug naar de 15e plaats. Na een indrukwekkende inhaalrace wist hij de top 10 binnen te komen, maar uiteindelijk hield hij aan de dag slechts één punt over.

De 22-jarige had het gevoel dat hij blind reed nadat problemen in de ochtendsessies hem met beperkte baantijd hadden achtergelaten.

"Ik denk dat dit waarschijnlijk de dag was waarop ik de minste ronden in MotoGP heb gereden. Het was een zware dag,” zei hij. “De sprintrace was het resultaat van de hele dag geen ronden kunnen rijden. Wat kun je verwachten dat goed gaat als je de hele dag maar zes geldige ronden hebt gereden? Ons tempo was geen ramp; het inhalen was goed.

"Ik denk dat ik in de groep met Marc Marquez en Enea Bastianini had kunnen zitten, maar met alle problemen is een fout maken de normaalste zaak van de wereld.”