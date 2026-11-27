MotoGP GP van Valencia

Wie volgt Marc Márquez op bij Ducati?

Nu Marc Márquez stopt met MotoGP, moet Ducati nu een rijder vinden om hem volgend seizoen te vervangen, wanneer Paco Acosta de belangrijkste referentie van de Italiaanse fabrikant wordt

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 13:50

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Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nu Marc Márquez na het opvallende nieuws van vrijdag in Valencia zijn afscheid van de MotoGP heeft aangekondigd, moet Ducati op zoek naar een rijder die zijn plek kan innemen.

Voor de Italiaanse fabrikant wordt dat allesbehalve eenvoudig. Ducati moet een tienvoudig wereldkampioen vervangen op een moment dat het seizoen bijna voorbij is en alle plaatsen op de grid voor 2027 al volledig zijn ingevuld.

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Ducati kan nu niet zomaar de markt op om een vervanger te zoeken die voldoende zekerheid biedt. Rijders van het kaliber Fabio Quartararo, die voor Honda heeft getekend, Jorge Martín, die naar Yamaha gaat, of zelfs de mogelijkheid om Francesco Bagnaia terug te halen, die gisteren na acht jaar afscheid nam van de fabrikant uit Bologna na zijn overstap naar Aprilia, zijn geen haalbare opties. In geen van die contracten staat namelijk een eenzijdige ontsnappingsclausule.

In principe ligt de oplossing voor Ducati in het doorschuiven van rijders binnen de eigen invloedssfeer, of ze nu rechtstreeks onder contract staan bij de fabrikant of voor een satellietteam rijden.

Naast Pedro Acosta, die zijn debuut maakt in het fabrieksteam, heeft Ducati Fermín Aldeguer en Nicolò Bulega onder contract. De eerste zou na twee jaar bij Gresini in 2027 doorschuiven naar VR46, hetzelfde team waar de Italiaan gaat rijden bij zijn terugkeer in de MotoGP-paddock na het winnen van de wereldtitel in het WK Superbike.

Bij Gresini worden volgend jaar Joan Mir en rookie Daniel Holgado verwacht. Zij hebben geen contract met Ducati, maar met het team van Nadia Padovani zou een akkoord kunnen worden bereikt als een van hen wordt gekozen.

Hoe dan ook betekent het doorschuiven van een van die vier rijders naar de fabrieksgarage dat er elders een nieuwe rijder moet worden aangetrokken. Alles wijst erop dat die uit de Moto2 komt.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aldeguer staat bovenaan de lijst

Motorsport.com heeft begrepen dat Aldeguer de eerste kandidaat is voor promotie naar het fabrieksteam. Hij ligt tot eind 2028 vast bij Ducati en heeft de status van fabrieksrijder.

Bulega zou de tweede optie zijn. In beide gevallen moet er met VR46 worden onderhandeld, dat dan uiteraard op zoek moet naar een vervanger.

Als het team die keuze maakt, is de Italiaanse VR46 Riders Academy-rijder Celestino Vietti een mogelijkheid. De 26-jarige, met zes seizoenen ervaring in de Moto2, werd al genoemd voordat de deal met Bulega werd afgerond.

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Een andere optie voor het team zou Manu González kunnen zijn, zeker als hij deze zondag de Moto2-titel pakt.

Als Ducati bepaalt wie er bij VR46 instapt, ligt een andere keuze waarschijnlijk meer voor de hand. Het team onder leiding van Gigi Dall'Igna houdt al enkele maanden de jonge Iván Ortolá nauwlettend in de gaten. De 22-jarige begint aan zijn tweede seizoen in de Moto2 en verdedigt zondag zijn derde plaats in het wereldkampioenschap tegen Holgado, die slechts 5,5 punten achter hem staat.

De puzzel, die dit weekend waarschijnlijk nog niet wordt opgelost, kan ertoe leiden dat Acosta en Aldeguer in het fabrieksteam terechtkomen, Bulega en Ortolá bij VR46 rijden en Gresini de line-up met Mir en Holgado ongewijzigd houdt.

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- Het Motorsport.com-team

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