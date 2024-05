Wie wordt vervanger van Espargaró? Aprilia hint op voorkeur

Na de aankondiging van Aleix Espargaró dat hij aan het einde van het huidige MotoGP-seizoen met pensioen gaat, weet Aprilia dat het een speler wordt op de rijdersmarkt. Diverse grote namen zijn inmiddels al gelinkt aan een toekomst bij de Italiaanse fabrikant, onder wie Enea Bastianini. Het management van de Italiaan heeft al gesproken met Aprilia, ook omdat zijn toekomst bij Ducati zeer ongewis is. Als de keuze op Bastianini valt, wordt hij na Marco Melandri, Andrea Iannone en Lorenzo Savadori de vierde Italiaan in dienst van het merk uit Noale, maar er zijn ook gegadigden met andere nationaliteiten. Toch heeft CEO Massimo Rivola laten doorschemeren wat zijn voorkeur heeft.

"Het einde van het seizoen is het belangrijkste. We moeten Aleix heel gefocust houden, maar ik denk dat hij dat wel blijft. Hij blijft tot de allerlaatste dag onze kapitein", zegt Rivola tegen de world feed van de MotoGP. Hij verwacht dat de rijdersmarkt interessante mogelijkheden gaat bieden. "We raken niet in paniek. We kunnen nu met de managers van veel rijders gaan praten en ik denk dat de markt best interessant is en veel goede kansen biedt. Laten we kijken of we eindelijk een Italiaan op een Italiaanse motor krijgen, of dat het niet gebeurt. Ik denk echter dat er goede kansen zullen zijn. Natuurlijk wordt het voor niemand makkelijk om de plek van Aleix over te nemen, dus degene die komt, moet heel hongerig zijn."

Nieuw avontuur bij ander merk voor Espargaró?

Tegelijkertijd lijkt Espargaró niet van plan om de MotoGP helemaal vaarwel te zeggen. Bij de aankondiging van zijn pensionering heeft hij al laten weten dat hij graag als testrijder betrokken wil blijven en op papier lijkt Aprilia daar de uitgelezen plek voor. In de praktijk lijkt een langere samenwerking tussen de Catalaan en zijn huidige werkgever echter onwaarschijnlijk. Dat heeft Espargaró zelf al laten doorschemeren, en manager Albert Valera deed in de world feed een duit in het zakje door te verklaren dat er naar een nieuwe uitdaging wordt gezocht.

"Het is nog te vroeg om te zeggen waar we heen gaan. Zoals hij al zei, wil hij graag als testrijder aan de slag. Hij kijkt uit naar een nieuwe uitdaging, wat inhoudt dat hij waarschijnlijk graag met een nieuwe fabrikant wil werken. Dat is dan als testrijder, niet als officiële rijder", legt Valera uit. "Dat is de rol waar hij naar zoekt. Hij hoopt een nieuwe uitdaging aan te gaan, maar wil het tegelijkertijd iets rustiger aan doen. Hij weet dat hij als testrijder aan de slag kan gaan bij een andere fabrikant. We voeren enkele gesprekken, maar het is te vroeg om te weten waar hij heen gaat. Hij heeft echter nog een heel hoog niveau en het is voor fabrikanten een goede kans om een testrijder als Aleix aan te stellen."