MotoGP GP van Qatar

Wie staan aan de start van de MotoGP-GP van Qatar en wie ontbreken?

Bekijk de volledige deelnemerslijst voor de MotoGP-race van dit weekend in Qatar

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 16:11

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Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Het MotoGP-veld voor de Grand Prix van Qatar is flink uitgedund door de terugtrekking van Yamaha uit het evenement.

De Japanse fabrikant besloot zijn personeel niet naar Doha te sturen vanwege de aanhoudende geopolitieke situatie in het Midden-Oosten. Het besluit treft zowel het fabrieksteam als Pramac, waardoor vier coureurs ontbreken: Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller en de vervanger van Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernandez.

Daardoor staan er op Lusail slechts 18 coureurs op de grid, wat het kleinste veld van het seizoen 2026 tot nu toe is.

Bovendien zijn slechts 16 van hen coureurs die het volledige seizoen rijden, omdat zowel Alex Marquez als Joan Mir door blessures aan de kant staan. Gresini heeft Iker Lecuona opgeroepen om de jongere Marquez te vervangen, terwijl Honda-topper Jake Dixon uit het World Superbike invalt voor Mir.

Opvallend genoeg zou MotoGP vorige maand bij de Grand Prix van Australië ook 18 coureurs op de grid hebben gehad na een reeks blessures in de loop van het weekend. De wedstrijd op Phillip Island viel uiteindelijk echter in het water, doordat slecht weer vliegen onmogelijk maakte.

Aprilia-coureur Jorge Martin, die in de sprintrace in Australië zijn pols brak, is naar Qatar afgereisd, maar zijn geringe kansen om in de titelstrijd te blijven hangen af van het doorstaan van fitheidstests na VT1.

Jake Dixon, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez - die zich in stilte heeft verzet tegen het besluit van MotoGP om door te gaan met de race in Qatar - kan dit weekend de titel veiligstellen als hij over de twee races 30 punten meer scoort dan Martin en acht meer dan Marco Bezzecchi.

Ducati heeft zes van de laatste zeven grands prix in Qatar gewonnen, waarbij Marquez vorig jaar op de fabrieksmotor zegevierde. Aprilia heeft op Lusail niet dezelfde staat van dienst, maar de lay-out van het circuit zou de huidige versie van de RS-GP moeten liggen.

MotoGP Grand Prix van Qatar - Wie racet er in Qatar en wie ontbreekt

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