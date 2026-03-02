Wie het slechtst heeft geslapen na MotoGP Thailand: Gigi Dall'Igna

Maar liefst 88 Grands Prix op rij stond er een Ducati op het podium na afloop van een zondagse MotoGP-race. De laatste keer dat er geen enkele rijder van de Italiaanse fabrikant op het podium eindigde? De Britse Grand Prix van 2021, toen Fabio Quartararo, Álex Rins en Aleix Espargaró het ereschavot deelden namens Yamaha, Suzuki en Aprilia.

Sindsdien stond er iedere zondag waarop de MotoGP racete minimaal één rijder met een Ducati Desmosedici GP op het podium, 88 keer achter elkaar. Dergelijke legendarische reeksen komen vroeg of laat tot een einde, en inmiddels is duidelijk dat Ducati daar ook niet aan kan ontsnappen. Bij de 89e poging is de concurrentie er namelijk in geslaagd om de fabrikant uit Borgo Panigale van het podium te houden.

De overwinning op het Chang International Circuit leek op voorhand al een lastige klus te worden door de vorm waarin Marco Bezzecchi verkeerde. De Aprilia-rijder voldeed aan de verwachtingen en reed op dominante wijze naar de overwinning, gevolgd door Pedro Acosta op de KTM en Raúl Fernández op de Aprilia van Trackhouse Racing Team.

Aprilia blijkt maatje te groot

De beste Ducati-rijder in Thailand? Fabio Di Giannantonio op de zesde plaats. De rijder van VR46 Racing Team kwam bijna zeventien seconden later over de finish dan Bezzecchi. Het feit dat Franco Morbidelli en Francesco Bagnaia binnen twee seconden van Di Giannantonio eindigden, doet vermoeden dat er simpelweg niet veel meer snelheid in de Ducati zat tijdens de race.

Marc Márquez leek de podiumreeks te kunnen verlengen, maar een klapband stak daar een stokje voor. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De enige rijder van het merk die zich daar enigszins aan kon onttrekken, was Marc Márquez. De regerend wereldkampioen maakte weliswaar geen moment kans op de overwinning, maar een podiumplaats behoorde wel tot de mogelijkheden - totdat hij in de slotfase werd getroffen door een klapband, die hem dwong om zijn motor te parkeren en een nulscore te accepteren.

Maar ook zonder de pech van Márquez zou Ducati tijdens de Thaise Grand Prix op waarde geklopt worden door Aprilia. De tweede Italiaanse fabrikant zette in 2025 al een grote stap met de ontwikkeling van de RS-GP en de upgrades die tot dusver werden geïntroduceerd voor de 2026-versie, lijken vooralsnog uitstekend te werken.

Bezzecchi was namelijk niet de enige die met de motorfiets uit de voeten kon: Fernández stond zoals gezegd ook op het podium in beide races in Buriram, terwijl Jorge Martín en Ai Ogura de top-vijf op zaterdag en zondag completeerden namens Aprilia. Daarmee lijkt de RS-GP te zijn omgetoverd tot een motorfiets waar alle rijders snel mee kunnen zijn, een eigenschap die tot voor kort juist aan Ducati werd toegeschreven.

Speelt constructie banden een rol?

Dat moet bijzonder pijnlijk zijn voor Gigi Dall'Igna. De Italiaan is als algemeen directeur van Ducati Corse het meesterbrein achter de successen die de fabrikant in de afgelopen jaren aaneen heeft geregen, maar in Thailand heeft hij toe moeten zien dat de Aprilia RS-GP een maatje te groot was voor de Ducati Desmosedici GP.

Met een zesde plaats was Fabio Di Giannantonio de beste Ducati-rijder in Thailand. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Dall'Igna krabt zich waarschijnlijk ook achter de oren over de ontwikkelingskeuzes die Ducati heeft gemaakt. Waar Aprilia een vrijwel nieuwe motorfiets heeft ontwikkeld voor het laatste jaar onder de huidige technische reglementen, rijden de Ducati-rijders op een motorfiets die in de basis nog altijd de GP24 uit 2024 is. Het is betwistbaar of dat de goede keuze is geweest, aangezien Aprilia niet alleen de eerste race van 2026, maar ook drie van de laatste vier races van 2025 won.

Er zal nog geen sprake zijn van wanhoop bij Dall'Igna en Ducati na de GP van Thailand. Márquez heeft bewezen dat er leven in de motorfiets zit door mee te vechten om het podium, maar feit is dat Aprilia een flink maatje te groot was.

Dat is mogelijk voor een deel toe te schrijven aan de aangepaste bandenconstructie waar de MotoGP mee reed in Buriram. Die constructie werd vorig jaar ook gebruikt in Indonesië, waar Bezzecchi en Aprilia eveneens ijzersterk presteerden. De achterstand van de Ducati-rijders was daardoor afgelopen weekend ietwat vertekenend, maar duidelijk is wel dat het merk in de achtervolging moet.