Wie racet in 2025 voor Pramac Yamaha? Quartararo heeft voorkeur

Nadat de samenwerking met RNF eind 2022 werd beëindigd, heeft Yamaha nog maar twee motorfietsen op de MotoGP-grid staan. Dat verandert in 2025 weer, want dan slaat men de handen ineen met Pramac. Het team van Paolo Campinoti is nu nog het belangrijkste satellietteam van Ducati, maar wordt volgend jaar in feite het tweede fabrieksteam van de Japanse fabrikant. Het is nog onduidelijk welke rijders het team gaan vertegenwoordigen, al is er een behoorlijke lijst met gegadigden. Als het aan Fabio Quartararo ligt, moeten Pramac en Yamaha de pijlen in ieder geval richten op een eenvoudig Grand Prix-winnaar.

"Deze jongen aan mijn rechterkant", verwijst Quartararo in de persconferentie voor de Grand Prix van Duitsland naar Fabio di Giannantonio, die momenteel nog uitkomt voor VR46 Ducati. "Ik denk dat Fabio iemand is die heel goed werk kan leveren voor Yamaha. Ik push hem richting Yamaha, want ik vind natuurlijk dat hij de afgelopen tien maanden geweldig gepresteerd heeft. Ik denk dat we iemand als hem nodig hebben om ons project echt te verbeteren." Het andere zitje kan wat Quartararo betreft ingevuld worden door een nieuwkomer. "Sergio García en Alonso López zijn heel snel in de Moto2 en ik denk dat ze een plek kunnen verdienen bij een team als Pramac, dat uiteindelijk geen satellietteam is. Het is een verlengstuk van de fabriek."

Fabio di Giannantonio is blij na zijn vierde plaats in de TT van Assen. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Di Giannantonio gevleid door interesse

Di Giannantonio kreeg pas na het afgelopen MotoGP-seizoen zekerheid over zijn zitje in 2024. Hij moest vertrekken bij Gresini en werd uiteindelijk opgepikt door VR46, waar hij dit jaar een uitstekende indruk achterlaat. Na Marc Márquez is de Italiaan de rijder die het beste presteert op een motorfiets van een jaar oud en dat heeft de interesse van Yamaha gewekt. "Ik ben dankbaar voor deze situatie en voor de woorden van Fabio, want het is altijd fijn om dit soort dingen te horen van een collega", vertelt Di Giannantonio, die meerdere opties heeft. "Het is geen geheim dat we met Yamaha, maar ook met mijn team praten. Ook zijn we met een plan C in gesprek, maar daar kan ik niets over zeggen. Vorige week sprak ik met Fabio over het project. Zoals gezegd bevind ik me in een goede situatie waarin ik kan beslissen over mijn toekomst. Dit weekend zal ik min of meer mijn plan A opstellen."