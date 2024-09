Als maatregel om de kosten voor de fabrikanten te drukken is de MotoGP van plan om de ontwikkeling van de motorblokken vanaf 2025 voor twee jaar te bevriezen. In de huidige situatie zijn de merken verplicht om hun motorblok voor de start van het seizoen te homologeren, waarna deze specificatie tot het einde van het seizoen gebruikt moet worden. Als de Grand Prix Commission de plannen voor de bevriezing volgende week voor de GP van Emilia-Romagna goedkeurt, dan worden de motorblokken voor de seizoensopener in Thailand voor twee hele jaren gehomologeerd. Dat houdt in dat doorontwikkeling tot de start van het nieuwe motorreglement in 2027 in principe niet is toegestaan.

Dergelijke reglementswijzigingen zijn vrijwel altijd een bron van spanningen tussen de diverse MotoGP-fabrikanten en dat is nu ook niet anders. De voorstanders van de plannen zijn van mening dat deze verandering de merken motiveert om de aandacht te verleggen naar de grote reglementswijzigingen van 2027 en daar ook hun budget aan kunnen toewijzen. Er zijn echter critici die vinden dat het voorstel een tegenstrijdigheid bevat en voor sommige fabrikanten meer oplevert dan voor anderen. De botsende belangen kwamen naar voren in recente bijeenkomsten van de fabrikantenvakbond MSMA, waarvan de recentste vorige week plaatsvond in Misano in de aanloop naar de GP van San Marino.

Handelen Yamaha valt niet in de smaak

Een opvallende voorstander van het plan om de motorblokken te bevriezen is Yamaha. De fabrikant uit Iwata profiteert momenteel van de concessies die vorig jaar weer zijn ingevoerd in de MotoGP en daardoor mogen ze tijdens het seizoen ook een nieuwe specificatie van de krachtbron introduceren. Dat blijft ook het geval zodra de bevriezing van de motorblokken er eenmaal is. Zolang Yamaha dan tot de laagste groep van de concessies blijft behoren, mag het merk tijdens het seizoen dus ook een nieuwe specificatie introduceren in 2026 en 2027. Dit stelt Yamaha echter ook in staat om door te zetten met de plannen om afscheid te nemen van de viercilinder lijnmotor en over te stappen op een viercilinder V-motor. Daar wordt onder leiding van Luca Marmorini aan gewerkt, zo heeft Motorsport.com kunnen onthullen.

Yamaha is een van de merken die het motorblok kan blijven ontwikkelen door de concessies. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha hoopt de 1000cc V4 in 2025 al op het asfalt te hebben en dit motorblok in 2026 verder te ontwikkelen, om voor 2027 over te stappen op een V4 met een inhoud van 850cc. Motorsport.com heeft vernomen dat er binnen de MSMA kritiek is op de strategie van de fabrikant. Zij vinden de werkwijze niet passen bij de geest van de nieuwe regel. "Een dergelijk project vereist een investering van tientallen miljoenen euro's, want overstappen van een lijnmotor naar een V-motor betekent dat je praktisch de hele motorfiets moet veranderen", zegt een betrouwbare engineer tegen onze Spaanse collega's. Het lijkt dan ook niet logisch om geld als reden aan te dragen voor de bevriezing, terwijl de concessies aan enkele merken de vrijheid biedt om alsnog flink te investeren.

Honda, Ducati en KTM voorstander

Evenals Yamaha maakt ook Honda gebruik van de concessies en ook zij kunnen daar in 2025 en 2026 van blijven profiteren tijdens de bevriezing van de ontwikkeling. Maar waar Yamaha zich hard opstelt onder technisch manager Max Bartolini - iets wat binnen de MSMA tot verontwaardiging leidt - geldt dat minder voor Honda. Wel zou het merk uit Tokio er profijt van kunnen hebben, want er worden nu miljoenen geïnvesteerd in het verbeteren van de krachtbron. Dat is volgens Honda ook van levensbelang voor de wederopstanding. Toch wil het op dit vlak niet bepaald vlotten. In Misano konden de rijders van de fabrikant maandag testen met een nieuw motorblok, maar afgaande op hun bevindingen leverde dat niet de gewenste resultaten op.

Een andere voorstander van de bevriezing van de ontwikkeling van het motorblok is Ducati en ook dat is niet geheel verrassend te noemen. De fabrikant uit het Italiaanse Bologna is al jarenlang de maatstaf in de MotoGP en domineert ook het huidige seizoen. Van de 39 beschikbare podiumplaatsen werden er 34 behaald door een rijder op een Ducati, terwijl twaalf van de dertien overwinningen voor het merk waren. De enige die de hegemonie wist te doorbreken, was Maverick Viñales in de GP van Amerika. De komst van een bevriezing zou voor Ducati eveneens goed nieuws zijn. De andere fabrikanten kunnen dan de achterstand op motorisch vlak niet goedmaken, waardoor de dominantie van het merk in ieder geval tot 2027 zeker lijkt.

Als de huidige dominante kracht kan ook Ducati profijt hebben van een bevriezing. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM toont zich intussen ook voorstander van het idee om de ontwikkeling van het motorblok voorlopig aan banden te leggen. Niet zozeer uit competitief oogpunt, maar wel vanwege de financiële gevolgen van die ingreep. Het merk uit Mattighofen heeft veel verlies gedraaid door een daling van de verkoop van straatmotoren en om de financiële druk te verlagen, worden noodgedwongen mensen ontslagen. Een ingreep die de kosten in de MotoGP indirect terugdringt, is dan ook welkom voor de groep van Stefan Pierer. "De hoogte van de investeringen was niet logisch meer. Er werd niets meer gerepareerd", zei iemand die KTM moet verlaten tegen Motorsport.com. "Als er een chassis geproduceerd moest worden, dan maakten ze er niet één, maar meerdere. Zelfs als de testrijders er nog niet mee hadden gereden. Er waren momenten dat ze naar buiten reden en ze het chassis na één run alweer afwezen. Daardoor konden we ze allemaal weggooien."

Aprilia wil zelf bepalen waar geld naartoe gaat

Tot slot is er nog Aprilia, dat zich eigenlijk ietwat in niemandsland lijkt te bevinden. De controle binnen de Italiaanse fabrikant is grotendeels in handen van het moederbedrijf, de Piaggio Group en werkt altijd met een relatief klein budget. Wel heeft men een goede balans gevonden tussen hoe dit budget verdeeld wordt over de onderdelen van het MotoGP-project en wat dit ook daadwerkelijk oplevert. Toch vermoedt Motorsport.com dat de bazen van Aprilia geen voorstander zijn van een bevriezing van de ontwikkeling van de motorblokken. Liever willen zij vrij kunnen kiezen waaraan ze het budget uitgeven, zonder dat er beperkingen zijn of dat dit van buitenaf bepaald wordt.