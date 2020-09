Medewerker LCR Honda test positief op coronavirus

LCR Honda bevestigde vrijdagavond op Twitter dat een medewerker van Honda positief had getest op COVID-19. Drie personen waarmee de besmette figuur in aanraking is geweest, zijn eveneens geïsoleerd en getest. Het coronavirus werd bij geen van deze mensen geconstateerd.

“Helaas is vandaag een lid van het HRC-team die werkt voor LCR Honda positief getest op het coronavirus en direct in isolatie gezet”, schrijft het team in een verklaring. “Drie leden hebben Categorie 1-contact gehad met de persoon en zijn getest, maar de resultaten zijn negatief. HRC heeft nieuwe technici opgeroepen en negatief getest zodat [Cal] Crutchlow en [Takaaki] Nakagami] dit weekend op volle sterkte kunnen werken.”

Cal Crutchlow merkte vrijdag tijdens zijn zijn mediasessie al op dat er minder mensen aanwezig waren in zijn pitbox, maar dat hij onverminderd hard gewerkt heeft. “Het wordt wel wat moeilijker als we minder personeel hebben, maar we blijven hard werken en blijven ons richten op onze job. We hebben vandaag allemaal nog een test gehad en iedereen uit onze pitbox is negatief gebleken. Ik weet niet hoe ze het doen, maar het was een snelle test. Binnen een uur hadden we de resultaten.”

Het is niet de eerste keer dat er een positieve coronatest opgevangen wordt in de MotoGP-paddock. Tijdens de Grand Prix van Tsjechië werd iemand uit de productiecrew van Dorna positief getest. Moto2-coureur Jorge Martin moest tijdens de beide Misano-races verstek laten gaan door een positieve test, maar hij is er dit weekend weer bij.