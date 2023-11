Wereldtitel kan Martin zitje in fabrieksteam Ducati opleveren voor 2024

Vorig jaar greep Jorge Martin nog naast een zitje in het fabrieksteam van Ducati. Die ging uiteindelijk naar Enea Bastianini, die vorig jaar uitstekend presteerde bij Gresini en daarmee promotie afdwong. Martin bleef daardoor bij satellietteam Pramac. Wel bevat zijn contract nu een passage waardoor hij automatisch promoveert naar het fabrieksteam als hij de wereldtitel verovert, zo heeft Motorsport.com aan de vooravond van de seizoensfinale vernomen. Dat leek vorig jaar een onrealistisch scenario, maar voor aanvang van de laatste race van het huidige MotoGP-seizoen maakt de Spanjaard nog altijd kans op de titel. Met alleen de race in Valencia nog voor de boeg staat Martin veertien punten achter WK-leider Francesco Bagnaia, die daardoor aan een vijfde plaats genoeg heeft om de titel veilig te stellen.

De afgelopen weken ontstonden al geruchten over een mogelijke promotie van Martin naar het fabrieksteam van Ducati, doordat hij zich nadrukkelijk mengde in de strijd om de wereldtitel. Tijdens de GP van Maleisië, die door Bastianini werd gewonnen in een verder voor hem tegenvallend seizoen, bevestigde Ducati dat dit een optie was. Dat wordt mogelijk gemaakt door de contractverlenging die Martin afgelopen jaar tekende toen hij naast het zitje bij de fabrikant greep. Die bevat dus een clausule waardoor de rijder uit Madrid bij een wereldtitel kan promoveren, wat ten koste gaat van Bastianini. Het contract van de Italiaan garandeert hem slechts één jaar van een plek in het fabrieksteam, terwijl hij afhankelijk van bepaalde parameters in 2024 in een ander Ducati-team geplaatst kan worden. In dit geval houdt dat in hij van plek ruilt met Martin en volgend jaar uitkomt voor Pramac, waardoor hij de nieuwe teamgenoot van landgenoot Franco Morbidelli wordt.

Begin november verklaarde een bron dicht bij Ducati bij Motorsport.com dat de wissel van Martin en Bastianini nog niet werd overwogen. Een bron binnen Ducati, die op de zaterdag in Valencia naar de situatie werd gevraagd, bevestigde wel dat de mogelijkheid bestaat. Tegelijkertijd zou dit niet in het contract van Martin staan. Mocht Martin inderdaad met de wereldtitel aan de haal gaan, dan zou aanstaande dinsdag het eerste moment zijn dat hij in actie komt voor de fabrikant. Die dag staat er nog een testdag gepland op Circuit Ricardo Tormo.