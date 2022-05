Wereldtitel een grote opgave voor Marquez: “We doen niet mee”

De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen werd gezien als een kandidaat voor de wereldtitel nadat hij bijna volledig hersteld was van de armblessure, die hij in 2020 opliep. Een oogblessure in de winter en na de GP van Indonesië hebben echter gezorgd dat de voorbereiding niet optimaal was en Marquez enkele races moest missen. Voor de Franse Grand Prix van dit weekend in Le Mans staat de 29-jarige Spanjaard op 45 punten achterstand van klassementsleider Fabio Quartararo. Na een lastige trainingsdag in Le Mans geeft hij toe geen aspiraties te hebben om dit jaar voor zijn zevende wereldtitel op het hoogste niveau te gaan.

“Voor het seizoen begint werk, je voor de wereldtitel. Maar dan laten de concurrenten je langzaam zien waar je ongeveer staat en wordt ook duidelijk wat het doel kan zijn”, zegt Marc Marquez. “Dan begrijp je ook waar je limiet ligt. Ik heb het bekeken. Met mijn oogblessure en de laatste drie races in Austin, Portimao en Jerez heb ik gezien dat wij niet klaar zijn om voor de wereldtitel te vechten. Ik wil het dolgraag, maar we doen niet mee. Je moet realistisch zijn, je kunt niet denken aan overwinningen als je al met moeite de top-tien haalt. Dat levert alleen maar frustraties op. We moeten realistische doelen stellen en motivatie halen uit kleine successen, zoals de vierde plek in Jerez. Dat hebben we gevierd omdat het een goed resultaat was nadat we onszelf een doel gesteld hadden en dat haalden. We vieren het zodat we kunnen blijven pushen, hopelijk kunnen we in de toekomst overwinningen vieren. Maar op dit moment hoeven we daar nog niet aan te denken.”

Het halen van de top-tien wordt volgens Marquez al een opgave. Na de beide trainingen op vrijdag stond hij op de veertiende plek. “Ik heb gepusht vandaag en geprobeerd om vooraan mee te doen. We stonden in het ideale geval tussen de achtste en tiende plek”, voegt Marquez toe. “Met gebruikte banden deden we mee, maar op nieuwe sloffen kwamen we niet vooruit. We moeten zien of dat in de derde training wel lukt. We zullen niet in de top-vijf staan, maar de top-tien zou al heel mooi zijn.”

Honda wil de beste rijders voor 2023

Het nieuws dat Suzuki aan het eind van dit jaar uit de MotoGP vertrekt is hard aangekomen in de paddock. Marquez deelt die mening. "Het is heel slecht nieuws voor het kampioenschap. Het is niet goed als een fabrieksteam vertrekt. Hoe meer fabrikanten op de grid hoe beter. Het is duidelijk dat dit besluit de markt opschudt. Er zijn nu twee geweldige coureurs beschikbaar. Aan het project is door Suzuki hard gewerkt en er zijn veel stappen gemaakt. Dit betekent ook dat er veel goede ontwerpers en monteurs op zoek moeten naar nieuw werk", zegt Marquez, die tot eind 2024 een contract heeft bij Honda.

Suzuki-rijder Joan Mir werd eerder al in verband gebracht met een overstap naar Honda en door het vertrek van Suzuki lijken zijn kansen nog groter worden, dit ten koste van Pol Espargaro. "Mir is een geweldige rijder. Hij is een MotoGP-kampioen. Pol is ook een fantastische coureur, maar ik weet dat Honda altijd zoekt naar de beste structuur. Ik heb nog een contract en bemoei me niet met de beslissing over een teamgenoot", gaat de Spanjaard verder. "Honda wil de beste rijders en als team competitief zijn. Het team wil dolgraag beide rijders vooraan hebben."