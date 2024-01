Wereldkampioenen Bagnaia en Acosta present bij 100 km dei Campioni

Tavullia maakt zich op voor de negende editie van de 100 km dei Campioni, de traditionele race op de ranch van Valentino Rossi. De wedstrijd wordt normaal gesproken eind november of begin december verreden, maar is voor de negende editie met een ruime maand uitgesteld tot 12 en 13 januari. Daar waar normaal de leden van de VR46 Academy op de ranch trainen, komt nu ook een grote groep andere rijders over voor een tweedaags evenement met op vrijdag een individuele wedstrijd, gevolgd door een wedstrijd in koppels op zaterdag.

Als organisator van het feestje is Rossi natuurlijk ook van de partij. De zevenvoudig MotoGP-kampioen, die tegenwoordig namens BMW in de GT World Challenge Europe actief is, heeft opnieuw een indrukwekkend deelnemersveld van 40 andere rijders op de been weten te brengen. Vanzelfsprekend zijn de talenten uit de VR46 Academy van de partij met onder meer regerend MotoGP-kampioen Francesco Bagnaia, Rossi's halfbroer Luca Marini, Franco Morbidelli en Marco Bezzecchi. Verder vormen nieuwbakken VR46-rijder Fabio di Giannantonio, Augusto Fernandez en regerend Moto2-kampioen Pedro Acosta de afvaardiging vanuit de MotoGP.

Het deelnemersveld wordt verder aangevuld met diverse rijders uit de Moto2 en Moto3, onder wie Celestino Vietti, Diogo Moreira, Mattia Pasini, José Antonio Rueda, Manuel Gonzalez en Tatsuki Suzuki, de nieuwe teamgenoot van Collin Veijer bij Intact GP. Voormalig MotoGP-rijders Tito Rabat, Danilo Petrucci en Remy Gardner vormen de afvaardiging vanuit het WK Superbikes. Verder zijn ook enkele toppers uit de MotoE, flat track, diverse nationale superbike-kampioenschapen en de enduro aanwezig om het deelnemersveld te voltooien.