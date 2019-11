Viervoudig wereldkampioen Martinez benoemd tot 'MotoGP Legend'

Jorge ‘Aspar’ Martinez (57) was in het verleden een van de grote sterren in de Spaanse motorsport en heeft flink bijdragen aan de populariteit van de sport in zijn thuisland. Martinez was gedurende zijn carrière vooral actief in de lichtere klassen. Hij maakte in 1982 zijn GP-debuut in de 50cc-klasse en werd later een van de specialisten in de 80cc-klasse. Hij pakte in 1984 zijn eerste GP-overwinning toen hij op het TT Circuit van Assen zegevierde. Het was het begin van een succesvolle carrière.

Met drie overwinningen in zeven races pakte Martinez in 1985 zijn eerste wereldtitel. Ook in de jaren 1987 en 1988 schreef hij het wereldkampioenschap in de 80cc-klasse op zijn naam. Vooral dat laatste jaar was zijn meest succesvolle. Naast deelname in de 80cc-klasse reed hij ook in de 125cc. Ook in die klasse pakte hij dat jaar de wereldtitel. Martinez boekte al zijn successen met de motoren van Derbi.

Aan het eind van 1997 hing Martinez de helm aan de wilgen. Na 196 GP-starts had hij 37 overwinningen en 61 podiumfinishes achter zijn naam staan. Ook mocht hij nog negentien keer vanaf pole-position starten. Aan die prestaties heeft hij nu de titel 'MotoGP Legend' te danken, hoewel hij ook de afgelopen twee decennia nog succesvol is geweest als teammanager.

Na zijn actieve carrière begon Martinez zijn eigen renstal. Hij werd met Alvaro Bautista (2006), Gabor Talmacsi (2007), Julian Simon (2009) en Nico Terol (2011) wereldkampioen in de lichtste klasse. Later was het team ook actief in de Moto2 en de MotoGP. Sinds vorig jaar heeft Martinez zijn team omgedoopt tot het Angel Nieto Team.