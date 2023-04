Wereldkampioen Bagnaia heerst in sprintrace op Amerikaanse bodem

Voor het eerst dit seizoen mocht titelverdediger Francesco Bagnaia in Austin van pole-position vertrekken. Alex Rins, winnaar van de race in 2019, bracht zijn Honda naar de tweede startplaats. Luca Marini was de derde man op de voorste rij. Op de tweede lijn stelden zich Alex Marquez, WK-leider en Argentijnse Grand Prix-winnaar Marco Bezzecchi en Aleix Espargaro op. 2021-wereldkampioen Fabio Quartararo moest vanaf P7 beginnen op het COTA, dat volgens veel piloten over bijzonder slecht asfalt beschikt.

Bagnaia en Rins knokken om leiding

De korte wedstrijd over tien ronden werd onder goede omstandigheden verreden, onder de Texaanse zon en met 31 graden Celsius en relatief weinig wind. Alle rijders kozen voor een harde voorband voor en zachte achterband. Zowel Bagnaia als Rins kwamen zeer goed weg bij het startschot. Rins dook als kopman de eerste bocht in, maar kwam wijd uit waardoor Bagnaia terug kon slaan. Even verderop wist Rins opnieuw de leidende positie over te nemen. Bagnaia had echter zijn topvermogen van de fabrieks-Ducati als troefkaart en trok die - met succes - op het rechte stuk van het COTA.

Achter raceleider Bagnaia en Rins sloot Aleix Espargaro in de openingsronde aan als derde, gevolgd door Quartararo, Jorge Martin, Johann Zarco en Alex Marquez. Espargaro verschalkte in de tweede omloop Rins, die daarna stevig verdedigde tegen Quartararo waarbij de twee elkaar even raakten. Voor de Fransman was de race in de vijfde ronde voorbij; hij gleed onderuit in bocht 1. Op dezelfde plek ging ook Ducati-testrijder Michele Pirro, invaller voor Enea Bastianini bij de fabrieksstal, tegen het asfalt.

Bagnaia loopt weg

Aan kop bouwde Bagnaia zijn voorsprong per ronde verder uit. De Italiaan had na drie ronden een gaatje van 0.6 op Espargaro, twee ronden later bedroeg het onderlinge verschil bijna anderhalve seconde. Met nog vier ronden te gaan drukte Rins zichzelf langs Espargaro, die daarop ook een plek verloor aan Martin.

Met een verschil van bijna drie seconden finishte Bagnaia onbedreigd als winnaar van de sprintrace. De Italiaan won eerder al de sprintrace bij de seizoensopener in Portugal. Rins werd tweede. Martin won in de laatste ronde een spannend duel met Espargaro voor de derde plaats. Brad Binder, winnaar van de sprintrace in Argentinië, arriveerde als vijfde, voor VR46-rijders Bezzecchi en Marini, Miguel Oliveira en Jack Miller. Met een tiende plek was Maverick Vinales de eerste rijder buiten de punten. Quartararo, nog negentiende na zijn val, bleef eveneens met lege handen. Ook Alex Marquez ging onderuit.

In de WK-stand leidt Bezzecchi nog steeds met 54 punten. Bagnaia hijgt in zijn nek met 53 stuks. Zarco (35) staat derde, Alex Marquez (33) vierde.

De Grand Prix van de Verenigde Staten, over twintig ronden, begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd.