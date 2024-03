Wereldkampioen Bagnaia blijft komende MotoGP-seizoenen bij Ducati

Het contract van Francesco Bagnaia bij Ducati zou eind 2024 aflopen, maar het was al duidelijk dat beide partijen met elkaar in gesprek waren over een verlenging. Eind februari verklaarde teammanager Davide Tardozzi nog dat er geen haast was om de deal te beklinken. Toch is er nog voor de openingsrace van 2024 witte rook gekomen. Maandag heeft Ducati bekendgemaakt dat Bagnaia zijn contract met twee jaar heeft verlengd en dat hij tot en met 2026 in het rood van de Italiaanse fabrikant blijft uitkomen.

"Ik ben heel blij dat ik verder kan racen met het team van mijn dromen. Ik vind het een eer om deze kleuren te dragen, het is fantastisch en maakt me trots. Samen met Ducati, mijn team en alle mensen bij Ducati Corse hebben we ongelofelijke dingen kunnen doen en in de komende drie jaar blijven we het maximale geven om te proberen meer succes te boeken", zegt Bagnaia over zijn contractverlenging. Ducati's algemeen directeur Gigi Dall'Igna voegt daaraan toe: "Pecco is de eerste Italiaan die de MotoGP-titel op een Italiaanse motorfiets behaalde. Samen hebben we Bologna een wereldtitel bezorgd die we al vijftien jaar niet hadden gewonnen. Hij is tweevoudig wereldkampioen en heeft meer dan eens laten zien dat hij startnummer 1 meer dan verdient."

De 27-jarige Bagnaia debuteerde in 2019 als regerend Moto2-wereldkampioen in de MotoGP. Dat deed hij namens Pramac Ducati, de formatie waar hij in totaal twee seizoenen voor zou rijden. In 2021 volgde promotie naar het fabrieksteam van Ducati, waar hij in zijn eerste seizoen achter Fabio Quartararo tweede werd in de titelstrijd. In 2022 en 2023 volgden wereldtitels, al viel de beslissing in beide jaren pas in de laatste race in Valencia. In het eerste jaar rekende Bagnaia af met Quartararo, vorig jaar gaf hij Jorge Martín het nakijken. Naar verluidt gaat Bagnaia de komende jaren een basissalaris van zo'n 7 miljoen euro ontvangen, wat door prestatiebonussen kan oplopen tot zo'n 10 miljoen euro.

Met het vastleggen van Bagnaia heeft Ducati een van de twee zitjes voor 2025 ingevuld. Het is nog niet duidelijk wie het merk uit Bologna aanstelt als zijn teamgenoot. Enea Bastianini vervult die rol in 2024 voor het tweede jaar op rij, maar ook Martín heeft zijn zinnen op dat plekje gezet. Daarnaast kan ook Marc Márquez in beeld komen als hij aan de verwachtingen voldoet in zijn eerste jaar bij Gresini Ducati.