Welke MotoGP-rijders hebben na GP Thailand spijt van getekend contract voor 2027?

"Het probleem met zo vroeg tekenen is dat je er spijt van kunt krijgen", zei Joan Mir begin februari voor de start van de MotoGP-wintertests, toen de rijdersmarkt al op volle toeren draaide. Zelf viel de Honda-rijder uit in de GP van Thailand door een probleem met zijn achterband. Wel kon hij voordien zien dat de Japanse fabrikant opnieuw een stap voorwaarts heeft gezet, waardoor het merk weer een interessante optie kan zijn voor rijders.

Op basis van de Thaise GP geldt dat helemaal voor het dominante Aprilia, dat in ieder geval in bepaalde races een belangrijke uitdager kan zijn van het nog altijd sterke Ducati. De KTM-machine lijkt in handen van Pedro Acosta ook mee te kunnen doen om enkele Grand Prix-zeges, terwijl Honda er dus ook prima voor staat. Alleen Yamaha lijkt momenteel geen interessante bestemming na een moeizaam weekend in Buriram.

De gebeurtenissen van het eerste raceweekend van 2026 zullen zeker een impact hebben gehad op de rijders die inmiddels al een krabbel onder een nieuwe deal voor 2027 hebben gezet.

De eerste conclusies

Tot dusver is alleen bevestigd dat Marco Bezzecchi zijn contract bij Aprilia heeft verlengd. Afgaande op zijn dominante optreden in Thailand lijkt de Italiaan hiermee de beste keuze gemaakt te hebben voor zijn toekomst - iets wat hij zelf al dacht voor hij zijn contract verlengde. Verder zijn er officieel nog geen nieuwe deals voor 2027 en daarna bevestigd.

Marco Bezzecchi wist al dat hij verder wilde bij Aprilia en dat lijkt de juiste keuze te zijn. Foto door: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Wel weten diverse toprijders al waar hun toekomst ligt. Zo staat vast dat Marc Márquez zijn contract bij Ducati gaat verlengen, waar hij Pedro Acosta als nieuwe teamgenoot krijgt. Francesco Bagnaia gaat de overstap maken naar Aprilia, waar hij de naar Yamaha vertrekkende Jorge Martín vervangt. De Spanjaard volgt Fabio Quartararo op, die zijn loopbaan bij Honda gaat vervolgen. En het fabrieksteam van KTM gaat in 2027 bestaan uit Maverick Viñales en Álex Márquez.

Hoewel de vorm van de fabrikanten dit seizoen nog kan veranderen en de nieuwe technische reglementen voor 2027 daar zeker verandering in gaat aanbrengen, geeft het MotoGP-weekend in Thailand de rijders wel een idee of ze vooralsnog de goede keuze hebben gemaakt.

Zorgen voor Márquez, opluchting voor Bagnaia

Buriram is wel een afwijkend circuit met grote remzones en intense hitte. Om die reden nam Michelin een hardere bandenconstructie mee, waar Aprilia duidelijk beter mee uit de voeten kan dan de concurrentie. Ook Ducati kwam tekort, wat voor het eerst in jaren leidde tot een blik van desoriëntatie bij algemeen directeur Gigi Dall'Igna.

Márquez wekte in de pitbox de indruk zich ietwat zorgen te maken, terwijl de overige rijders van het merk allemaal zonder antwoorden vertrokken uit Thailand. "Het is duidelijk dat Ducati een stap naar achteren heeft gezet, en Aprilia een stap naar voren", zei Bagnaia, die vast opgelucht moet zijn dat hij de Ducati na dit seizoen verruilt voor een Aprilia.

In Thailand maakte Gigi Dall'Igna een bezorgde indruk. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Die opluchting zal er niet zijn bij Márquez. Natuurlijk is de Spanjaard nog niet topfit, maar feit is wel dat de Ducati GP26 hem niet in staat stelde om de strijd aan te gaan met Bezzecchi en Aprilia. Ook Acosta bleek sneller, ondanks dat hij qua motorfiets in het nadeel was - een blik op de resultaten van de andere KTM-rijders zegt wat dat betreft genoeg.

Maakt Acosta zich zorgen? Waarschijnlijk niet, want de rijder uit Murcia heeft laten zien dat hij met vrijwel iedere motorfiets snel kan zijn. Als de Ducati in 2027 competitief is, dan gaat hij er alles aan doen om daar het maximale uit te persen.

En maakt Márquez zich dan zorgen? Mogelijk. Blijkt in 2027 dat hij met volledige fitheid niet in staat is om zijn eigen beste versie te zijn, dat Bezzecchi wederom ijzersterk is met de Aprilia en dat hij met Acosta een hongerig talent aan zijn zijde heeft? Dan kan zijn nieuwe tweejarige deal bij Ducati ineens heel lang duren voor Márquez.

De aanstaande overstap naar Aprilia moet Francesco Bagnaia een rustig gevoel geven. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Zorgen zijn er in ieder geval niet bij Bagnaia. De tweevoudig MotoGP-kampioen stond op het punt om zich begin februari aan Yamaha te verbinden, maar heeft daarvan afgezien om te kunnen verkassen naar Aprilia. Daar zullen ze hem met open armen verwelkomen.

Quartararo kijkt zijdelings naar Honda

In Thailand was Quartararo zeker de rijder die de meest gefrustreerde indruk maakte. Wat voor hem echter een grote opluchting moet zijn, is de progressie die Honda heeft laten zien. Zijn keuze om al heel vroeg voor de Japanse fabrikant te kiezen, was namelijk een gok die zeker niet risicoloos was. De Fransman gaat een moeilijk 2026 tegemoet bij Yamaha, maar hij weet in ieder geval dat er aan het einde van de weg een competitieve motor voor hem klaarstaat.

Frustratie was er in Thailand ook voor Álex Márquez. Vorig jaar stond hij in Buriram nog tweemaal op het podium, maar dit jaar scoorde de Gresini-rijder - ditmaal met het nieuwste materiaal van Ducati - geen punten. Volgend jaar stapt de Spanjaard op een KTM, een motorfiets die in handen van Acosta momenteel goed blijkt voor de leiding in het kampioenschap.

De Yamaha mist snelheid, maar Fabio Quartararo kan hoop putten uit de progressie van Honda. Foto door: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Tegelijkertijd ziet Márquez ook dat de drie andere rijders van KTM, en in het bijzonder Viñales, veel meer moeite hebben met de RC16. Dat moet hem dus een dubbel gevoel geven over zijn aanstaande overstap. Naar verwachting krijgt Márquez dan gezelschap van Viñales in het fabrieksteam, al valt het eerst nog te bezien hoe hij de tikken verwerkt die hij in Thailand kreeg.

Keert Martín opnieuw beste motorfiets de rug toe?

Tot slot de situatie van Martín. De huidige Aprilia-rijder maakte voor het seizoen 2025 de overstap, nadat het fabrieksteam van Ducati de voorkeur gaf aan Marc Márquez. Op dat moment was het een duidelijke stap terug voor Martín, die enkele maanden later - tijdens een periode vol blessureleed - poogde om vroegtijdig alweer te vertrekken bij Aprilia.

Dat lukte toen nog niet, maar voor de teampresentatie van Aprilia in 2026 tekende Martín al een deal met Yamaha voor 2027. De geschiedenis lijkt zich daarmee te herhalen: waar Aprilia in Thailand de dominante factor was, reed Yamaha rond in de achterhoede. Zo lijkt de wereldkampioen van 2024 volgend jaar opnieuw een stap terug te doen qua competitiviteit van de motorfiets.

Of Aprilia Martín een contractverlenging heeft aangeboden - zoals de fabrikant zelf beweert - komen we waarschijnlijk nooit te weten. Maar na het weekend in Thailand moet Martín haast wel twijfelen of een overstap naar Yamaha wel de beste stap voor zijn carrière is.

