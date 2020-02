Welk prijskaartje hangt aan een crash in de MotoGP?

MotoGP-rijders schoten in het seizoen 2019 tijdens de trainingen, kwalificaties en races in totaal 220 keer onderuit. De meeste coureurs bleven gelukkig ongedeerd, maar er kleven voor de teams en fabrikanten altijd gevolgen aan valpartijen. Daarbij speelt het financiële aspect een grote rol. Hoe zwaarder de crash, hoe hoger de rekening na afloop. In gesprek met GPOne.com gaf LCR Honda-monteur Christophe Bourguignon een inkijkje in de kosten van een fabrieksmachine en het prijskaartje van een crash. “We huren de motoren maar ook de kosten voor de ontwikkeling en de medewerking van HRC-engineers zitten bij die prijs inbegrepen”, zegt Bourguignon, die de kosten van twee motoren (per rijder) inclusief software schat op zo'n 2 miljoen euro. “Het lijkt misschien veel, maar daar zitten de personeelskosten ook bij.”

In het geval van crashes hangt de schade af van het aantal onderdelen dat sneuvelt. “Een crash in de MotoGP kan tussen de 15.000 en 100.000 euro kosten. Er bestaat niet zoiets als een crash van 2.000 euro”, aldus Bourguignon. “Als we geluk hebben hoeven we maar een paar onderdelen te vervangen die we op voorraad hebben. Maar een zware crash of een opeenvolgende reeks van onschuldige crashes kan grote problemen veroorzaken. We hebben bijvoorbeeld maar vijf tanks op voorraad. Hetzelfde geldt voor een uitlaat of radiator.”

Met meerdere crashes kan een team ook in de knel komen. Zeker omdat er op bepaalde onderdelen een flinke levertijd zit. “Er is een bepaalde tijd voor de productie en levering van onderdelen, wanneer ik iets bij HRC bestel kan het tot wel vijf of zes weken duren voordat alles klaar is”, merkt Bourguignon op, die benadrukt dat het bijna niet voorkomt dat er weinig schade is. “Motoren zijn heel snel en zwaar. Als een voorwiel iets raakt gaan de kuip, het stuur en de meeste andere carbon-onderdelen kapot. Het meeste kan na reparatie wel weer gebruikt worden.”

Geen risico na een crash

Toch zijn er voorbeelden waarbij een complete motor zwaar beschadigd raakt. Neem de crash van Cal Crutchlow tijdens de Australische GP van 2018. De Brit raakte daarbij zelf zwaar geblesseerd aan zijn enkel. “Bij dat ongeluk was het frame en de achterbrug compleet vernietigd, die dingen zijn praktisch onbetaalbaar”, zegt de LCR-man. Er worden geen risico's genomen als het gaat om het vervangen van onderdelen. “Een set carbon remschijven kost ongeveer 10.000 euro. En na elke crash moeten we die vervangen, we kunnen niet riskeren dat we een coureur met defecte remmen weer de baan opsturen.”

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor velgen, die bijna altijd vervangen moeten worden na een crash. Dat kost 4.000 euro per set. Hierbij gaat het om redelijk standaard onderdelen, elders aan de motor kan het in de papieren lopen: “Dat hangt af van de fabrikant en de specificaties, maar een onderdeel als de radiator kost zo’n 10.000 euro. De voorkant van de motor bevat veel elektronische onderdelen die met 2D-technologie gemaakt zijn. Die kosten per stuk 2.500 euro. Dan hebben we het nog niet gehad over de controle-unit met alle sensoren. Die zit tussen de 10.000 en 25.000 euro.”

Bepaalde andere dingen zijn goed beschermd en gaan daarom zelden tot nooit kapot bij een crash: “Omdat er een limiet zit op het gebruik van motorblokken zijn die heel goed beschermd. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een motor heb moeten vervangen na een valpartij.”