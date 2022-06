Weerbericht TT van Assen 2022: Grote kans op buien

Tijdens de TT van Assen zit het met de temperatuur wel goed. Vrijdagochtend is het vanaf de eerste vrije trainingen al zacht met een graad of 19. In de middag wordt het zo’n 24 graden en daarmee is het aangenaam warm, maar niet té warm voor mens en machine. Wel blijft het de hele dag bewolkt en is er de hele dag kans op buien, mogelijk met onweer.

Vooral later in de middag, wanneer de tweede vrije trainingen zijn afgerond, is de kans op onweer aanzienlijk. In de nacht wordt het overwegend droog. De temperatuur daalt naar 15 graden en dat is een prima waarde voor een verblijf op de camping.

Ook in het weekend kans op buien

Zaterdag worden minder buien verwacht en geen onweer, maar geheel droog is het zeker niet. De zon zal wat vaker schijnen en met 25 graden wordt het een zomers warme dag. En met een beetje geluk trekken de meeste buien langs het circuit.

Zondag is er meer bewolking en daarbij kan het van tijd tot tijd regenen. Hopelijk blijft het tijdens de drie Grand Prix-races een tijd droog. Het wordt maximaal 23 graden.

