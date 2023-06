Weerbericht TT Assen: Veel zon en hoge temperaturen

Donderdag valt in delen van Nederland nog een flinke plens regen, maar vanaf vrijdag neemt de kans op nattigheid snel af. Dan staan de vrije trainingen op het TT Circuit in Assen op het programma en de kans is groot dat die droog verreden kunnen worden. De temperatuur is daarbij aangenaam met een zomerse 25 graden en er is een afwisseling van zon en wolken.

Droog en warm weekend

Het weer tijdens de kwalificaties op zaterdag en de races op zondag is ook ideaal. Op beide dagen zijn er flinke zonnige perioden en blijft het zo goed als droog, op een lokale bui na. Er is daarbij een mix van wolken en zon en de temperatuur ligt op zaterdag opnieuw rond 25 graden. Zondag doet er zelfs nog een stapje bovenop met een maximumtemperatuur van 28 graden.

De zon is overigens op alle dagen erg sterk met zonkracht 7, waardoor de huid binnen 10 tot 25 minuten kan verbranden. Neem dus vooral zonnebrand mee en zoek af en toe de schaduw op.