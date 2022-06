We zeggen niet vaak genoeg hoe goed Fabio Quartararo is

Fabio Quartararo maakt gewoon geen fouten op zondag. Natuurlijk, de Yamaha-rijder had aan het begin van dit seizoen een paar moeilijke weken en verspeelde punten. Maar op zijn slechte dagen haalde Quartararo nog altijd meer punten dan dat zijn belangrijkste concurrenten deden op hun slechtste dagen. Neem Francesco Bagnaia, de kroonprins die Ducati haar eerste rijderstitel sinds 2007 moet brengen. In de MotoGP wordt natuurlijk niet gewerkt met het schrappen van de slechtste resultaten, maar Bagnaia heeft inmiddels vier nulscores achter zijn naam staan in de tabellen. Quartararo’s slechtste resultaat is de negende plaats die hij aan het begin van dit seizoen in Qatar haalde. Het is de afgelopen jaren vaker gezegd, maar kampioenschappen worden over het algemeen gewonnen op de slechte dagen en Quartararo is daar op zijn beurt heel goed mee bezig.

Bij Quartararo lag de basis van die slechte dagen vaak in het feit dat Yamaha amper progressie heeft geboekt met de ontwikkeling van de M1. De verlanglijst na het aflopen van de bevriezing van het motorreglement was duidelijk voor de Fransman. Hij wilde een machine die meer vermogen had zodat hij zich op de rechte stukken beter kon verweren tegen de Ducati’s en andere krachtpatsers op de MotoGP-grid. “Ik zag dat Yamaha zich niet verbeterd had en daar was ik boos over, het blokkeerde me”, liet Quartararo daar eerder over weten in een interview met Motorsport.com. “Ik zat een beetje gevangen in die woede, in anderhalf jaar ontwikkeling werd de motor geen kilometer sneller. Dat vond ik moeilijk te accepteren.”

De Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas was voor Quartararo het keerpunt van dit seizoen. Hij werd zevende na een schitterend duel met Marc Marquez. Hij nam genoegen met de machine die hij tot zijn beschikking had gekregen. Hij accepteerde het. “Ik nam mezelf voor om gewoon altijd mijn uiterste best te doen”, aldus Quartararo. “In Austin finishte ik als zevende na een gevecht met Marc en dat was al een goed resultaat. Daarna won ik in Portimao. Ik zei tegen mezelf: ‘Stop met het praten over topsnelheid en concentreer je op wat je moet doen. Zo snel mogelijk rijden en dan zien we wel waar het schip strandt’.”

De Portugese GP was het begin van een indrukwekkende reeks. Daar won Quartararo gevolgd door een tweede plek in Jerez. In Frankrijk greep hij in zijn thuisrace net naast het podium, maar de laatste weken spreken de resultaten weer voor zich: tweede in Mugello, eerste in Barcelona en eerste op de Sachsenring. En zo is het kampioenschap in een paar weken volledig in het voordeel van Quartararo gekanteld. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat Quartararo op werkelijk geen enkele fout te betrappen is als de startlichten zondagmiddag doven. De Duitse Grand Prix was weer een uitstekend voorbeeld van Quartararo, die zijn weekend altijd opbouwt. Het weekend begint op vrijdag altijd 'slecht', voor zijn doen dan toch. Op zaterdag zit er dan toch wel potentie in en met een goede start in de race is Quartararo bijna niet meer bij te halen. Zijn start was het beste en Bagnaia deed nog een uiterste poging om terug te komen, maar de Yamaha-coureur gaf een duidelijk signaal toen hij in de eerste bocht weer binnendoor kwam en een plaagstootje uitdeelde. “Hier valt niets te halen, Pecco”, liet Quartararo hem middels een kleine touché weten. En vertrokken was de Fransman, die het weekend op de Sachsenring hoestend en proestend doorbracht en aan het eind van de race behoorlijk uitgeput was.

Dergelijke prestaties werden tot voor kort ‘Lorenzo-esque’ genoemd. De drievoudig wereldkampioen wist zijn tegenstanders ook vaak te demotiveren door vanaf het begin van de race een ziedend tempo te rijden. Inmiddels is dit een van de handelsmerken van Quartararo geworden en kan Jorge Lorenzo de vergelijkingen die gemaakt worden hooguit retweeten op Twitter. Ook al omdat inhalen met de Yamaha M1, die sinds het begin van dit seizoen echt niet veel beter is geworden, nog altijd lastig is. Snelheid maken met de M1 is überhaupt lastig op dit moment, zeker als we kijken naar de andere rijders van het merk. Franco Morbidelli eindigde op 29 seconden op de dertiende plek en was ongeveer een seconde per ronde langzamer dan Quartararo. Het geeft wel aan waarom het voor het Yamaha-management zo urgent was om de regerend wereldkampioen voor nog eens een paar jaar vast te leggen.

Binnen zijn eigen team acteert Quartararo eenzaam op een gigantisch hoog niveau, maar ook van de andere merken is er geen enkele coureur die de Yamaha-coureur ook maar enigszins kan bedreigen. Een Marc Marquez in topvorm wordt geacht dit te kunnen, maar afgezien van een paar races in 2019 hebben we dit helaas nog nooit gezien. Hopelijk komt daar verandering in als Marquez terugkeert. Tot die tijd is er niemand die Quartararo – om het maar in goed Brabants te zeggen – de pis lauw kan maken. En dat is razendknap voor een coureur die tot voor kort zo makkelijk van zijn stuk gebracht werd.