Rainey gaat eerste meters op 500cc-motor rijden sinds noodlottig ongeluk

Wayne Rainey werd tussen 1990 en 1992 op een Yamaha drie keer op rij wereldkampioen in de 500cc, maar zijn carrière werd in 1993 abrupt afgebroken. Hij liep zware verwondingen op bij een crash op Misano, waardoor hij vanaf zijn middel verlamd raakte. Daarna bleef hij aan als teambaas van Yamaha, voordat hij in 1998 met pensioen ging. Sinds 2015 is Rainey echter president van MotoAmerica en onder zijn leiding is het AMA Superbike-kampioenschap weer in aanzien gestegen in de Verenigde Staten.

Komende juni klimt Rainey zelfs weer op de motor. Tijdens het Goodwood Festival of Speed gaat hij rijden op de Yamaha YZR500, waarmee hij in 1992 wereldkampioen werd. De Japanse fabrikant heeft de motor zodanig aangepast dat de Amerikaan er ondanks zijn verlamming mee kan rijden. Daar kijkt Rainey dan ook enorm naar uit. “Het is een unieke kans en eentje die ik niet voorbij kon laten gaan”, zegt hij. “Ik wil Yamaha Motor Company bedanken dat ze mijn YZR500 uit 1992 hebben geprepareerd en aangepast zodat ik erop kan rijden, MotoAmerica voor het opzetten van het project en de hertog van Richmond voor het verwezenlijken ervan. Ik kan niet wachten om de fans te ontmoeten die van over de hele wereld naar het Goodwood Festival of Speed komen.”

Yamaha MotoGP-baas Lin Jarvis achtte het niet mogelijk dat Rainey ooit nog eens op de motor zou stappen waarmee hij zijn derde wereldtitel behaalde. “Goodwood is een geweldig evenement dat de legendes op twee en vier wielen in het zonnetje zet – zowel mens als machine. Wayne Rainey is een echte legende op de motor die drie 500cc-titels won met Yamaha voor zijn carrière eindigde door blessureleed. De gedachte dat Wayne op de legendarische YZR500 uit 1992 plaatsneemt waarop hij zijn laatste kampioenschap won, is zowel echt geweldig als iets wat ik nooit voor mogelijk achtte. Ik weet dat dit zoveel betekent voor Wayne en het is iets heel bijzonders voor alle fans op Goodwood en over de hele wereld. We zijn trots dat we kunnen helpen om Wayne’s droom uit te laten komen.”

Sinds zijn noodlottige ongeval in 1993 heeft Rainey wel al eens op een motor gereden. In 2019 reed hij op Willow Springs al eens op een aangepaste Yamaha voor de openbare weg. Dat was destijds de eerste keer in 26 jaar dat hij op een motor reed.