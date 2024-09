Tijdens de laatste MotoGP-test van het seizoen in Misano konden de MotoGP-rijders testen met een nieuwe voorband van Michelin. Deze nieuwe band, die voortkomt uit nieuwe industriële processen, nieuwe materialen en die ook een nieuw profiel heeft, had eigenlijk in 2025 gebruikt moeten worden tijdens de races. Toch komt het daar niet van, zo heeft de bandenleverancier van het kampioenschap bekendgemaakt in Misano. "De conclusie is dat de band niet zoals oorspronkelijk gepland in 2025 geïntroduceerd wordt", vertelt Piero Taramasso, motorsportmanager van Michelin. De reden voor het uitstellen van de introductie is eenvoudig: "Eén goede test is niet genoeg om iets nieuws te introduceren."

"We moeten het bevestigen op verschillende circuits en in verschillende omstandigheden. Een voorband is heel gevoelig. Het draait om gevoel, dus de rijders moeten ermee rijden en hun motoren erop afstellen. We hebben dus meer data nodig om zeker te zijn dat het voor alle rijders en alle fabrikanten een goede band is zodra we die daadwerkelijk introduceren", vervolgt Taramasso, die ook aangeeft dat de MotoGP in 2024 prima verder kan met de huidige voorband. "We hebben dit jaar een nieuwe compound voor de voor- en achterband geïntroduceerd. Die werkt goed, want op ieder circuit waar we rijden wordt het ronderecord verbeterd en rijden we de snelste racetijd ooit."

De nieuw ontwikkelde voorband die in 2025 toch niet wordt geïntroduceerd, belandt nu niet bij het grofvuil. Michelin plant deze rubbersamenstelling in 2026 alsnog te introduceren en om die reden wordt er tot die tijd vaker mee getest - al worden er ook enkele veranderingen aan doorgevoerd naar aanleiding van de feedback en data die al vergaard zijn in Misano. "We veranderen de band voor de test in Valencia en daarna doen we dat weer voor de test in Sepang. Daar en in Thailand willen we met een vaststaand model testen, die we daarna ook leveren tijdens alle officiële tests gedurende het seizoen", legt Taramasso uit. "De rijders krijgen dus de tijd om ermee te rijden en om de motor erop af te stellen, maar het is te kort dag om het model voor Valencia al vast te stellen."

Met een geplande introductie in 2026 lijkt de nieuwe voorband van Michelin een kort leven beschoren, omdat de MotoGP in 2027 overstapt op een nieuw technisch reglement. De fabrikanten moeten hun motorfietsen daardoor behoorlijk aanpassen en dat zou ervoor kunnen zorgen dat de nieuwe voorband niet meer bruikbaar is, maar Taramasso is daar niet bang voor: "De fabrikanten willen dezelfde band hebben om hun motorfietsen te ontwikkelen, want ze zullen in 2026 al testen met een nieuw prototype. Ze hebben dus de band nodig die gebruikt wordt tijdens de transitie en dit is daar de juiste band voor."