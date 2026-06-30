Wat maakt het populairste team van de MotoGP-grid anders?

Terwijl de strijd tussen Ducati en Aprilia de headlines blijft domineren, is de vermeende ondersteunende cast van MotoGP begonnen de gevestigde orde op te schudden. Fabio Di Giannantonio (VR46), Ai Ogura en Raul Fernandez (beiden Trackhouse) zijn allemaal naar voren gekomen om de status quo uit te dagen.

Di Giannantonio heeft de strijd grotendeels in zijn eentje moeten voeren, terwijl teamgenoot Franco Morbidelli moeite heeft om zijn tempo te evenaren. Bij Aprilia hebben Ogura en Fernandez de kopstukken van het fabrieksteam, Marco Bezzecchi en Jorge Martin, in recente races echter overtroffen.

Tijdens de laatste vier raceweekenden scoorde Ogura 91 punten en Fernandez 70, beiden meer dan Martin (66) en Bezzecchi (44) in dezelfde periode. Alleen Marc Marquez, met 96 punten tijdens zijn comeback na een schouderoperatie, heeft meer verzameld dan het Trackhouse-duo. Hun opwaartse lijn bereikte zijn hoogtepunt in Assen, waar ze verbluffende een-twee-finishes behaalden in zowel de sprint van zaterdag als de grand prix van zondag.

Zelfs de meest optimistische leden van het Amerikaanse team hadden zich zo'n vlekkeloos weekend in Nederland niet kunnen voorstellen. Fernandez leidde Ogura naar de finish in de sprint van zaterdag, voordat het duo in de hoofdrace van zondag van positie wisselde en daarmee een nog opmerkelijkere prestatie voltooide.

Het was een buitengewone prestatie voor een team dat drie jaar geleden nog niet eens in MotoGP bestond, ook al had een groot deel van het huidige personeel daarvoor al samengewerkt bij de voormalige RNF-formatie voordat dat financieel geplaagde project instortte. Toen, voorafgaand aan het seizoen 2024, zag Trackhouse-eigenaar Justin Marks de kans om het vlaggenschipproject van het kampioenschap in de Verenigde Staten te worden.

Davide Brivio and Justin Marks Photo by: Trackhouse Racing Team

Aanvankelijk werd verwacht dat PJ Rashidi — wiens achtergrond onder meer Formula 1, NASCAR en een lange periode bij Alpinestars omvatte — de MotoGP-operatie van Trackhouse zou leiden. Tijdens de eerste pre-seasontests in februari 2024 onthulde Motorsport.com echter dat Davide Brivio hem zou vervangen.

Brivio's cv sprak voor zich. Hij speelde een cruciale rol in de heropleving van Yamaha tijdens de gouden jaren van Valentino Rossi, stond aan het hoofd van Suzuki's wederopbouwproject dat uitmondde in de wereldtitel van Joan Mir in 2020, en diende later als racing director bij Alpine in Formula 1.

Terugkijkend bleek zijn aanstelling fundamenteel voor de razendsnelle opmars van Trackhouse. Het team verliet Assen als tweede in het teamkampioenschap.

In tegenstelling tot veel MotoGP-garages, die doorgaans worden geleid door engineers of voormalige coureurs, brengt Brivio een veel meer bestuurlijk profiel mee. Degenen die met hem hebben gewerkt, benadrukken consequent twee bepalende kwaliteiten: zijn analytische vaardigheden en zijn empathie.

"Voor hem is de menselijke kant een van de belangrijkste aspecten," zeggen mensen die hem goed kennen.

Zoals Fernandez regelmatig benadrukt, is Brivio's invloed — en bovenal het vertrouwen dat hij hem heeft gegeven — van doorslaggevend belang geweest om de Spanjaard in staat te stellen het lawaai dat zijn carrière vaak heeft omringd buiten te sluiten en eindelijk zijn volledige potentieel te ontsluiten.

"Davide is gedurende deze hele reis mijn grootste supporter geweest. Ik ben hem enorm veel verschuldigd voor waar ik vandaag sta," zegt Fernandez.

Brivio's impact is misschien nog groter geweest in de opkomst van Ogura. Het vastleggen van de Japanse rijder was een persoonlijke gok die velen in de paddock verraste, vooral omdat Brivio zich aan hem verbond voordat hij zelfs maar de Moto2-wereldtitel van 2024 had veiliggesteld.

Ogura's ontwikkeling heeft die beslissing volledig gerechtvaardigd. In Nederland bezorgde hij Japan de eerste grand prix-overwinning in de koningsklasse in 22 jaar, sinds Makoto Tamada in 2004. Zijn daaropvolgende selectie door Yamaha als een van zijn fabrieksrijders vanaf 2027, naast Martin, onderstreept alleen maar Brivio's oog voor talent.

"Voor elk onafhankelijk team is een een-twee-finish een droom," blikte Brivio terug. "Dat in de sprint doen is al iets bijzonders, maar het opnieuw bereiken in de grand prix betekent nog meer, vooral gezien het feit dat we het nieuwste team in MotoGP zijn."

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Hij erkent ook snel de enorme technische vooruitgang van Aprilia. En het bewijs van de enorme stap voorwaarts die de RS-GP's hebben gezet is duidelijk, met de prototypes uit Noale die de top vier posities op de grid in Nederland bezetten.

"De eenvoudigste verklaring voor wat er in Assen gebeurde, is dat onze rijders een manier vonden om sneller te gaan dan de fabrieksrijders."

Brivio had speciale lof voor Ogura — niet alleen voor zijn prestaties, maar ook voor zijn werkwijze en waarden.

"Ai is een van de beste rijders met wie ik ooit heb gewerkt, en ik heb met velen gewerkt. Ik zal hem altijd herinneren. Hij verbetert stap voor stap, hij is ongelooflijk intelligent en weet hoe hij van elke ervaring moet leren. Hij gaat nooit achteruit. Hij belichaamt ook zoveel van de waarden die met de Japanse cultuur worden geassocieerd. Omdat hij via de Asia Talent Cup is doorgekomen, geloof ik dat hij een inspiratie kan worden."

Ook zag hij de bijdrage van Fernandez niet over het hoofd.

"Met Raul zijn we erin geslaagd hem in de best mogelijke positie te brengen om te laten zien waartoe hij in staat is."

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Brivio heeft echter nog minder dan zes maanden te gaan in zijn huidige rol voordat hij naar Honda vertrekt.

In Barcelona, waar zijn vertrek aan het einde van het seizoen officieel werd aangekondigd, droeg hij de verantwoordelijkheid voor de langetermijnplanning van Trackhouse al over, inclusief de selectie van de rijdersbezetting voor volgend jaar. Sinds Brno wordt die taak geleid door Francesco Guidotti, terwijl Brivio de rest van de campagne van 2026 verantwoordelijk blijft voor de sportieve operaties van het team.

De prioriteit van Trackhouse is om Enea Bastianini vast te leggen, mits KTM de Italiaan vrijgeeft van de eenzijdige verlengingsoptie die deze dinsdag afloopt. Tegelijkertijd zijn de onderhandelingen met Fernandez over een contractverlenging geïntensiveerd.

Het belangrijkste struikelblok is de duur van de deal: Fernandez zou de voorkeur geven aan een contract voor twee jaar, terwijl Trackhouse momenteel bereid is slechts één jaar aan te bieden.

Dat is het eerste grote vraagstuk dat Guidotti wacht, wiens uitdaging zal zijn om de erfenis te evenaren die is achtergelaten door de man die hij binnenkort zal opvolgen.