Analyse: Wat KTM wil bereiken met de wildcard van Pedrosa

Het is bijna onvermijdelijk dat nieuwe testrijders van MotoGP-fabrikanten de vraag krijgen: Ga je ook met wildcards racen? Het is voor velen een soort hang naar het verleden. Kan een coureur uit ‘vervlogen tijden’ nog altijd op het hoogste niveau presteren? Het journaille heeft er – zo vindt ondergetekende – een vervelende gewoonte van gemaakt om testrijders altijd maar te bestoken met die ene vraag. Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso en ook Dani Pedrosa hebben deze vraag keer op keer gekregen. Juist die laatste gaf lange tijd aan helemaal geen interesse te hebben in een terugkeer op de MotoGP-grid. Met 236 starts en 112 podiums in de MotoGP was het voor Pedrosa helemaal geen prioriteit om nog te racen. Hij was het bovendien zat om continu in de spotlights te staan, zo vertellen insiders. Het te woord staan van de media, de talloze promotionele activiteiten die komen kijken bij het beroep MotoGP-coureur. Zoiets heeft na lange tijd invloed op het leven van een sportman. Op sportief vlak was er trouwens ook geen reden om aan een wildcard te beginnen. Wat moet Dani Pedrosa nog bewijzen?

Harde 'nee' in 2019

Uiteraard stelde men intern bij KTM ook de vraag of Pedrosa nog eens een wildcard wilde doen. “We hebben hem gevraagd of hij daar open voor stond en we kregen een duidelijke afwijzing”, vertelde KTM Motorsport-baas Pit Beirer in 2019 aan deze site. “Hij wilde graag testen en dat vinden wij prima.” Toch bleef de suggestie over een eventuele wildcard altijd rond Pedrosa hangen. Ook toen het merk door het vertrek van Johann Zarco even in personeelsnood kwam, was Pedrosa duidelijk. Hij wilde niet weer racen. Opvallend is het dus zeker dat Pedrosa in augustus terugkeert op de MotoGP-grid. Naarmate een coureur langer uit het ritme van de wedstrijden is, wordt de drempel om terug te keren groter. Is het de verwachting dat Pedrosa competitief voor de dag komt en punten scoort? “We kunnen eerlijk gezegd geen verwachtingen hebben wat betreft een resultaat in de race”, aldus Mike Leitner, vroeger bij Honda crew-chief van Pedrosa en nu sinds enkele jaren teammanager bij KTM. “Het is vooral zaak om te genieten van het weekend, hij kan het niveau op de grid beoordelen en dat is belangrijk voor ons project. Het belangrijkste doel voor hem is om te bepalen waar onze sterke en zwakke punten liggen. Dan kan hij dat weer meenemen in het testwerk.”

KTM wil van de Grand Prix van Stiermarken – vorig jaar gewonnen door Miguel Oliveira – vooral een meetmoment maken. Het merk begon haar zesde MotoGP-seizoen eerder dit jaar vrij matig. De machine werkte niet goed in de eerste paar races van dit seizoen. Met een aangepast chassis werd dat probleem grotendeels opgelost en pakte diezelfde Oliveira twee podiums en een overwinning in Barcelona. Het MotoGP-project van KTM is met her en der wat groeipijn in korte tijd rap uitgegroeid tot een vaste waarde in de top-vijf. Ondanks dat heeft KTM nog altijd wel wat vragen die beantwoord moeten worden en daarvoor wil men de wildcard op de Red Bull Ring gebruiken. Ook voor Pedrosa zelf is het nuttig om te kijken hoe de RC16 werkt in race-omstandigheden. Een puntenfinish zal er waarschijnlijk ook niet in zitten. Tijdens de meest recente test was Pedrosa toch wel behoorlijk langzamer dan zijn mede-testcoureurs Stefan Bradl en Michele Pirro. Dat is overigens helemaal geen schande, maar zegt wel veel over de intenties die KTM heeft met de test.

Dienstbaar voor de werkgever

Het plan voor de Grand Prix van Stiermarken ligt grotendeels klaar en voor KTM is het niet de bedoeling om veel nieuwe onderdelen te testen. “Hij krijgt de kans om de huidige machine te proberen met enkele kleine updates. Hij krijgt gedurende het weekend wel een paar onderdelen, maar we zullen hem niet overladen met nieuw materiaal”, legt Leitner uit. “Dani moet ook genieten van het weekend, we hebben onze aanpak al redelijk op orde met alle jonge en sterke rijders die er zijn. Hij krijgt het daar al druk mee. Het is ook goed om te kijken wat de referentie is in de MotoGP en hoe hij in verhouding presteert. Dat is goed voor de toekomst, voor Dani als testrijder en voor ons is het een voordeel dat het project sterker wordt.”

Pedrosa’s weekend draait dus niet om het behalen van een resultaat in de race, maar wel om het verzamelen van informatie en ervaring die uiteindelijk moeten bijdragen aan het succes van KTM in de MotoGP. En zo stelt de 31-voudig MotoGP-winnaar zich dienstbaar op ten opzichte van zijn werkgever. Racen hoeft niet meer zo nodig, maar voor een goede werkgever maakt ook Pedrosa wel een uitzondering.