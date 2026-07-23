Wat kosten MotoGP-banden en wie betaalt ze?

In een klasse waarin nog altijd veel geheimhouding bestaat over hoeveel de rijders verdienen, wat de fabrikanten betalen of wat het kampioenschap zelf uitkeert, zal de komst van een nieuwe Amerikaanse eigenaar, uit een cultuur waarin praten over geld geen taboe is, uiteindelijk voor meer transparantie zorgen over wat, hoe en wie voor verschillende zaken betaalt.

Een van de grootste kostenposten in elk motorsportkampioenschap zijn banden. In het verleden was er concurrentie tussen fabrikanten, wat de investeringen en uitgaven opdreef. Maar sinds enkele jaren is er in competities als Formula 1, NASCAR, IndyCar, World Rally Championship, World Superbike Championship en, sinds 2009, in MotoGP nog maar één leverancier.

De eerste fabrikant die exclusieve leverancier van het wereldkampioenschap wegrace werd, was het Japanse merk Bridgestone, dat de uitdaging tussen 2009 en 2015 aanging; het werd opgevolgd door het Franse Michelin, dat in 2016 instapte en dit jaar zijn 11e en laatste seizoen zal voltooien. In 2027, met de komst van het nieuwe technische reglement en de 850cc-motoren, neemt het Italiaanse Pirelli het over en wordt het niet alleen de enige leverancier van de koningsklasse, maar ook van Moto2 en Moto3 - en dekt daarmee het volledige spectrum van het wereldkampioenschap.

Op dit punt is het een goed moment om enkele vragen te beantwoorden die fans zich altijd hebben gesteld: betaalt Pirelli MotoGP om leverancier te zijn, of is het andersom? Wie betaalt de banden? En hoeveel kost een band voor de koningsklasse?

Betalen de teams voor de banden?

Motorsport.com sprak met Giorgio Barbier, Pirelli's directeur motorsport voor motorfietsen, om betrouwbare antwoorden op al deze vragen te proberen te krijgen.

"In elke motorcompetitie of Formula 1, in elk daarvan, betaalt de bandenfabrikant de promotor," legde de Italiaanse bestuurder uit toen hem werd gevraagd naar het bestaan van een vergoeding, maar met nuances. "Ik begrijp dat de fabrikant zegt: ik ben de enige leverancier van MotoGP en ik betaal een vergoeding. Zes miljoen, bijvoorbeeld. Maar dan voeg ik toe: alle banden kosten mij 36 miljoen. En jij betaalt die 36 miljoen."

Foto door: Pirelli

Hoe? Dat is de vraag. Barbier waarschuwde dat er geen duidelijk antwoord zal komen.

"Het zijn onderhandelingen," zei hij. "Dat maakt deel uit van de afspraken met de promotor. Want één ding zijn de kosten van de banden, maar er is ook de service, het personeel, de hele organisatie. Dat zijn aanzienlijke kosten. De vergoeding is één ding. Daarnaast zijn er alle bijkomende kosten, die ook aanzienlijk zijn. Hoe je jezelf in de fabriek moet organiseren, de processen, enzovoort. Dan kun je tegen de promotor zeggen: help je mij een deel van deze kosten te dekken? Of: dit is het bedrag van de kosten en dit is de vergoeding. Het zijn onderhandelingen."

En dan zijn er de teams. Betalen zij voor de banden?

"In Superbike doen ze dat," legde de bestuurder uit, nadat hem was gevraagd of MotoGP-teams ook voor de banden betalen. "In MotoGP is dat op dit moment niet voorzien. Dat gebeurt in Moto3 en Moto2, maar in MotoGP is het niet voorzien."

Giorgio Barbier, MotoGP-directeur bij Pirelli, samen met Marco Bezzecchi Foto door: Pirelli

Kun je een prijs plakken op een MotoGP-band?

De Italiaanse fabrikant produceert en verkoopt racebanden aan zijn klanten, dezelfde banden die in SBK worden gebruikt. MotoGP verhindert het echter contractueel om zijn banden op de markt te brengen. De reden is eenvoudig: het kampioenschap vereist een specifieke band die nergens kan worden gekocht, omdat het niet wil dat teams ze kunnen kopen en op eigen houtje kunnen testen.

De controle is in dat opzicht streng, en daarom krijgen fabrikanten een beperkt aantal exemplaren toegewezen om gedurende het jaar te testen, variërend van 170 tot 260, afhankelijk van de concessieranglijst.

"We kunnen geen MotoGP-banden verkopen, maar we kunnen onze klanten garanderen dat Pirelli's sportbanden worden gemaakt door dezelfde ingenieurs en technici, in dezelfde fabriek in Breuberg (Duitsland) waar we de racecompounds produceren, en met dezelfde sportieve geest die ons merk kenmerkt," legde Barbier uit, al kan hij ons de prijs van één enkele band niet geven.

"Uiteraard kan ik je de exacte prijs niet vertellen, maar ik kan je wel een aanwijzing geven: hoeveel kost de band op jouw motor?" vroeg de bestuurder. Een Diablo Superbike-achterband kost ongeveer 300 euro.

"We maken de MotoGP-prototypes op dezelfde machines en in dezelfde fabriek waar we die band maken (die van 300 euro). Ik verander alleen de materialen. Misschien verander ik iets in het proces. Maar mijn kosten zullen nooit enorm verschillen," zei hij, waarmee hij de laatste aanwijzing gaf.